Вотум доверия Олафу Шольцу отклонен, Германию ждут новые выборы

By euronews

Бундестаг ожидаемо отклонил вотум доверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. 23 февраля в стране пройдут новые выборы.

РЕКЛАМА

Бундестаг ожидаемо отклонил вотум доверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. 23 февраля в стране пройдут новые выборы. В поддержку действующего канцлера высказались 207 депутатов, при необходимом минимуме в 367.

394 законодателя проголосовали "против", 116 воздержались.

Теперь, согласно закону, Шольц должен предложить президенту Германии распустить парламент, при этом действующее правительство продолжит свою работу вплоть до проведения внеочередных выборов, которые должны пройти 23 февраля 2025 года.

Распад коалиции

Так называемая светофорная коалиция, состоящая из социал-демократов, СвДП и "зеленых", распалась 6 ноября после того, как Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.

Шольц заявил прессе, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие", добавив, что "больше не было оснований для дальнейшего сотрудничества". Вслед за Линднером в отставку ушли почти все все министры от СвДП, что и привело к развалу правящей коалиции. Указывается, что главной причиной кризиса в правительстве стали разногласия по экономическим вопросам, в том числе по вопросу оказания помощи Украине.

После выхода СвДП из правительства кабинет Шольца больше не имеет большинства в Бундестаге. В настоящее время в Германии правит правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и "зеленых".

Новые выборы пройдут 23 февраля. Олаф Шольц является одним из кандидатов на пост канцлера, однако его партия по опросам набирает лишь около 15% голосов и занимает третье место. Победу же прочат умеренным консерваторам из ХДС/ХСС, у которых около 32% голосов.

В прошлый понедельник лидер ХДС Фридрих Мерц посетил с необъявленным визитом Киев, где подтвердил свою поддежку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Мерц, в отличие от нынешнего канцлера, не исключает предоставления ВСУ немецких дальнобойных ракет "Таурус", которые давно просит Киев для защиты своей инфраструктуру от российских атак.