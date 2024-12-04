Шольц выступил против отправки войск в Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц в среду отвечал на вопросы депутатов Бундестага в преддверии голосования о доверии, которое состоится на 16 декабря.

Шольц исключил возможность отправки немецких войск в Украину, несмотря на то, что министр иностранных дел предложила разместить миротворческие силы в демилитаризованной зоне, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Шольц заявил, что еще слишком рано планировать окончание войны, сказав, что спекуляции "совершенно неуместны".

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила ранее в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, что правительство Германии будет открыто для возможности отправки солдат в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Канцлера спрашивали также о сокращении экономики, которая продолжает ухудшаться в течение последних трех лет, пока коалиция находится у власти, из-за последствий COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину, которые, возможно, были вне контроля правительства.

Шольц также не стал увольнять вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, несмотря на продолжающийся экономический кризис в стране. Это произошло после того, как он уволил министра финансов Кристиана Линднера всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп был переизбран на второй срок, что ознаменовало конец прогрессивного коалиционного правительства.

Хотя Шольц заявил, что продолжит работать над политическими решениями в течение следующих нескольких месяцев, очевидно, что он уже находится в режиме предвыборной кампании.