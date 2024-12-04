NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Шольц выступил против отправки войск в Украину

Шольц отвечает на вопросы в немецком Бундестаге в преддверии голосования по вотуму доверия
Шольц отвечает на вопросы в немецком Бундестаге в преддверии голосования по вотуму доверия Авторское право Kay Nietfeld/dpa via AP
Авторское право Kay Nietfeld/dpa via AP
By Liv Stroud
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы депутатов.

РЕКЛАМА

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду отвечал на вопросы депутатов Бундестага в преддверии голосования о доверии, которое состоится на 16 декабря.

Шольц исключил возможность отправки немецких войск в Украину, несмотря на то, что министр иностранных дел предложила разместить миротворческие силы в демилитаризованной зоне, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Шольц заявил, что еще слишком рано планировать окончание войны, сказав, что спекуляции "совершенно неуместны".

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила ранее в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, что правительство Германии будет открыто для возможности отправки солдат в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Канцлера спрашивали также о сокращении экономики, которая продолжает ухудшаться в течение последних трех лет, пока коалиция находится у власти, из-за последствий COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину, которые, возможно, были вне контроля правительства.

Шольц также не стал увольнять вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, несмотря на продолжающийся экономический кризис в стране. Это произошло после того, как он уволил министра финансов Кристиана Линднера всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп был переизбран на второй срок, что ознаменовало конец прогрессивного коалиционного правительства.

Хотя Шольц заявил, что продолжит работать над политическими решениями в течение следующих нескольких месяцев, очевидно, что он уже находится в режиме предвыборной кампании.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Что ждёт немецкое правительство?

Российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами вертолет Бундесвера

Шольц и СДПГ начинают предвыборное наступление