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Рыбаки Испании хотят в море

Рыбаки говорят, что план положит конец их бизнесу.
Рыбаки говорят, что план положит конец их бизнесу. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
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Испанские рыбаки блокируют порты, протестуя против плана Еврокомиссии сократить число промысловых дней почти на 80%.

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Рыбаки в Испании продолжили забастовку в знак протеста против предложения ЕС резко сократить количество дней, в течение которых они могут ловить рыбу в Средиземном море.

Согласно плану борьбы с траловым промыслом, который, как утверждает Брюссель, поможет увеличить рыбные запасы и сохранить биоразнообразие,** траулеры смогут выходить на промысел 27 дней в году вместо нынешних 130. Кроме того, на 30% сократятся квоты на вылов красной креветки.

Представители отрасли собрались перед зданием Еврокомиссии в Мадриде, назвав инициативу "смертным приговором". По их данным, работу потеряют до 17 тысяч человек.

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Забастовка приурочена к старту переговоров в Брюсселе по вопросу охраны рыбных резервов в Средиземноморье. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил журналистам, что считает план Еврокомиссии радикальным и нецеленаправленным, призвав не пытаться решить все вопросы устойчивости разом и за короткий срок.

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