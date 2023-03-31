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Франция

Рыбаки объявили "мёртвый день" во французских портах

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 Euronews
"Мёртвый день" во французских портах устроили рыбаки, протестуя против всё новых ограничений, 30 марта 2023 г.
"Мёртвый день" во французских портах устроили рыбаки, протестуя против всё новых ограничений, 30 марта 2023 г.   -  Авторское право  Bob Edme/Copyright 2023. The AP. All rights reserved

"Мёртвый день" во французских портах объявили в четверг рыбаки. Группы разгневанных мужчин прибыли на своих судах в ведущие рыболовецкие гавани Брест, Булонь-сюр-Мер, Сен-Мало и Лорьян, выпуская в воздух сигнальные и дымовые ракеты. Рыбаки планировали также провести марш на аукционе и в доках, чтобы распространить листовки. 

Беспрецедентная акция проходит в атмосфере растущей напряженности, вызванной введением всё новых ограничений после Brexit'a. Рыбаки выступают против "неуместных европейских правил", в частности планов по введению запрета на донный промысел в охраняемых морских зонах к 2030 году, а также против решения от 20 марта Государственного совета (высшего административного суда Франции) закрыть несколько рыболовных зон в Атлантике в течение полугода для сохранения дельфинов, популяция которых увеличилась в Бискайском заливе.

Они требуют выплаты субсидий на дизельное топливо, часть из "которые не выплачивалась уже шесть месяцев", а также гармонизации правил контроля рыболовства и безопасности судов во Франции.

В ответ государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль заявил, что "солидарен с духом движения", на четверг была запланирована его встреча с региональным комитетом морского рыболовства.