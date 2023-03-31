Рыбаки объявили "мёртвый день" во французских портах

"Мёртвый день" во французских портах объявили в четверг рыбаки. Группы разгневанных мужчин прибыли на своих судах в ведущие рыболовецкие гавани Брест, Булонь-сюр-Мер, Сен-Мало и Лорьян, выпуская в воздух сигнальные и дымовые ракеты. Рыбаки планировали также провести марш на аукционе и в доках, чтобы распространить листовки.

Беспрецедентная акция проходит в атмосфере растущей напряженности, вызванной введением всё новых ограничений после Brexit'a. Рыбаки выступают против "неуместных европейских правил", в частности планов по введению запрета на донный промысел в охраняемых морских зонах к 2030 году, а также против решения от 20 марта Государственного совета (высшего административного суда Франции) закрыть несколько рыболовных зон в Атлантике в течение полугода для сохранения дельфинов, популяция которых увеличилась в Бискайском заливе.

Они требуют выплаты субсидий на дизельное топливо, часть из "которые не выплачивалась уже шесть месяцев", а также гармонизации правил контроля рыболовства и безопасности судов во Франции.

В ответ государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль заявил, что "солидарен с духом движения", на четверг была запланирована его встреча с региональным комитетом морского рыболовства.