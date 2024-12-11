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Лауреат Нобелевской премии мира из Nihon Hidankyo: "Ядерное табу грозит быть нарушенным"

Лауреат Нобелевской премии мира этого года Нихон Хиданкё
Лауреат Нобелевской премии мира этого года Нихон Хиданкё Авторское право Heiko Junge/Heiko Junge / NTB
Авторское право Heiko Junge/Heiko Junge / NTB
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Нобелевскую премию мира 2024 года присудили Nihon Hidankyo - японскому движению переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сопредседатель организации указал на растущую угрозу применения ядерного арсенала, упомянув в своей речи Россию и Израиль.

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Во вторник в Осло вручили Нобелевскую премию мира-2024. Награды удостоено японское движение Nihon Hidankyo, которое объединяет выживших при американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

На церемонии в здании ратуши выступил один из трёх сопредседателей организации 92-летний Теруми Танака, призвав к достижению безъядерного мира.

"Только представьте себе: существует 4 000 ядерных боеголовок, которые могут быть запущены в любой момент. Ущерб от них может в сотни или даже тысячи раз превосходить тот, что был нанесён Хиросиме и Нагасаки", - сказал он.

"Давайте все вместе постараемся сделать так, чтобы человечество не было уничтожено ядерным оружием, и создадим общество, в котором не будет ядерного оружия и войны", - добавил Танака.

Активисты Nihon Hidankyo ("Нихон Хиданкё") вот уже почти 70 лет борются за сохранение и укрепление запрета на применение ядерного арсенала, на своих примерах рассказывая и показывая, насколько страшны его последствия.

Но мощность и количество оружия массового поражения только росло в геометрической прогрессии с момента ударов США по японским городам в 1945 году, жертвами которых стали сотни тысяч людей.

Члены организации, получившие Нобелевскую премию этого года, утверждают, что ядерное табу ослабевает. Это подчеркнул в своей речи Теруми Танака.

"Ядерная сверхдержава Россия угрожает применить своё ядерный арсенал в войне против Украины, а один из членов кабинета министров Израиля, в разгар непрекращающихся атак на Газу в Палестине, даже заговорил о возможном применении ядерного оружия, - сказал Танака, добевив: Я бесконечно удручён и возмущён тем, что ядерное табу грозит быть нарушенным".

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Тревожные тенденции и побудили Нобелевский комитет присудить премию в этом году именно этой организации.

Йорген Ватне Фрюднес, председатель комитета, представляя лауреатов, сказал, что сейчас, когда ядерная опасность в мире возрастает, особенно важно извлекать уроки из их свидетельств.

"Ни одна из девяти стран, обладающих ядерным оружием, - будь то США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль или Северная Корея - в настоящее время, похоже, не заинтересована в ядерном разоружении и контроле над вооружениями", - сказал он. "Напротив, они модернизируют и наращивают свой ядерный потенциал", - заключил Фрюднес.

Он также призвал пять ядерных государств, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия, серьёзно относиться к взятым на себя обязательствам, и ратифицировать документ те страны, которые до сих пор этого не сделали.

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