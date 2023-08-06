78-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии заявил, что путь к ядерному разоружению стал более рискованным из-за ядерных угроз со стороны России.

В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, через три дня — на Нагасаки.

В церемонии в Парке мира приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители более чем сотни стран. Делегации РФ и Беларуси приглашение не получили.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сегодня путь к ядерному разоружению стал более рискованным "из-за углубляющихся международных разногласий и ядерных угроз со стороны России".