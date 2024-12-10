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"Неприязнь" к корпоративной Америке: задержан возможный убийца главы UnitedHealthcare

Поиски стрелка шли по всей стране.
Поиски стрелка шли по всей стране. Авторское право Gene J. Puskar/Copyright 2024 The AP, All Rights Reserved
Авторское право Gene J. Puskar/Copyright 2024 The AP, All Rights Reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В штате Пенсильвания задержан мужчина, который, по версии следствия, застрелил гендиректора крупнейшей компании медстрахования США UnitedHealthcare. Сообщается, что при нем найден манифест против "корпоративной Америки".

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В США арестован мужчина, подозреваемый убийстве исполнительного директора компании по медстрахованию UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке.

Задержание произошло в штате Пенсильвания - почти в 500 километрах от места трагедии. Молодого человека опознали в "Макдональдсе".

Задержанный - 26-летний Луиджи Манджоне. Американские власти пояснили, что у него обнаружено "несколько предметов, связывающих с инцидентом" - маска, самодельное огнестрельное оружие, набор удостоверений личности, а также рукопись - своеобразный манифест, в котором он выражает неприязнь к корпоративной Америке. Через несколько часов допроса Манджоне предъявили обвинения в убийстве первой степени, а также по другим пунктам.

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50-летнего Брайана Томпсона, главу крупнейшей компании медстрахования США, застрелил преступник в маске 4 декабря на Манхэттене. Поиски стрелка велись по всей Америке, за информацию о подозреваемом в убийстве объявили вознаграждение в 60 тысяч долларов.

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