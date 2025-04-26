Луиджи Манджоне не признал себя виновным в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

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Луиджи Манджоне не признал себя виновным по федеральному обвинению в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, после того как прокуроры официально заявили о своем намерении добиваться для него смертной казни.

26-летний Манджоне стоял вместе со своими адвокатами и наклонился к микрофону, когда окружной судья США Маргарет Гарнетт спросила его, понял ли он обвинительное заключение и выдвинутые против него обвинения.

Манджоне ответил: "Да". На вопрос о том, хочет ли он признать себя виновным, Манджоне ответил просто: "Не виновен" и сел на место.

Официальный процесс предъявления Манджоне обвинений в убийстве, совершенном в декабре прошлого года, привлек в здание федерального суда на Манхэттене несколько десятков человек, в том числе бывшего аналитика армейской разведки Челси Мэннинг, которая отсидела около семи лет в тюрьме за кражу секретных дипломатических депеш.

С момента ареста Манджоне содержится в федеральной тюрьме в Бруклине.

Луиджи Манджоне сопровождает полиция в Нью-Йорке, 19 декабря 2024 г. AP Photo

Поздно вечером в четверг федеральные прокуроры подали требуемое уведомление о намерении добиваться смертной казни.

Это произошло через несколько недель после того, как генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что она поручит федеральным прокурорам добиваться смертной казни за то, что она назвала "актом политического насилия" и "преднамеренным, хладнокровным убийством, потрясшим Америку".

Это первый случай, когда Министерство юстиции добивается смертной казни, с тех пор как президент Дональд Трамп вернулся к власти 20 января, пообещав возобновить исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после того, как они были заблокированы администрацией Байдена.

Адвокаты Манджоне утверждали, что заявление Бонди было "политическим трюком", который испортил процесс работы большого жюри и лишил его конституционного права на надлежащую правовую процедуру.

Они пытались помешать прокурорам добиваться смертной казни.

Федеральное обвинение Манджоне включает в себя обвинение в убийстве с применением огнестрельного оружия, которое предусматривает возможность вынесения смертного приговора.

Демонстранты у здания федерального суда Манхэттена вскоре после прибытия Луиджи Манджоне на слушание, 19 декабря 2024 г. AP Photo

В обвинительном заключении, которое является зеркальным отражением уголовного дела, возбужденного после ареста Манджоне, также содержатся обвинения в преследовании и преступлении с применением оружия.

Манджоне, выпускнику Лиги плюща из известной семьи риелторов из Мэриленда, предъявлены отдельные обвинения в убийстве на федеральном уровне и на уровне штата. По версии властей, он застрелил 50-летнего Томпсона у отеля на Манхэттене 4 декабря, когда тот прибыл на ежегодную конференцию инвесторов UnitedHealthcare.

Обвинения в убийстве в штате предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как стрелок в маске стреляет в Томпсона со спины.

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Полиция утверждает, что на патронах были нацарапаны слова "delay" (отсрочено), "deny" (отказано) и "depose" (отозвано), имитирующие фразы, обычно используемые для описания того, как страховщики избегают выплат по претензиям.

Кампус UnitedHealth Group Inc. в Миннесоте, 16 октября 2012 г. AP Photo

Убийство и последовавшие за ним пятидневные поиски, приведшие к аресту Манджоне, всколыхнули деловое сообщество: некоторые страховые компании удалили фотографии руководителей со своих сайтов и перешли на онлайн-собрания акционеров.

В то же время некоторые критики медицинского страхования объединились вокруг Манджоне как символа недовольства по поводу отказов в страховом покрытии и огромных медицинских счетов.

Манджоне был арестован 9 декабря в Алтуне, штат Пенсильвания, примерно в 370 километрах к западу от Нью-Йорка, и доставлен на Манхэттен на самолете и вертолете.

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По словам полицейских, у Манджоне был 9-миллиметровый пистолет, который совпал с тем, что использовался при стрельбе, и другие предметы, включая блокнот, в котором, по их словам, он выражал враждебность к индустрии медицинского страхования и богатым руководителям.