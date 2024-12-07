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Повстанцы подошли к пригородам Дамаска

Боевики празднуют победу после захвата города оппозицией в центре Хамы, Сирия, пятница, 6 декабря 2024 года.
Боевики празднуют победу после захвата города оппозицией в центре Хамы, Сирия, пятница, 6 декабря 2024 года. Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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После взятия практически без боев ряда крупных сирийских городов Дамаск фактически оказался в окружении с севера, юга и востока. Правительственные войска наносят удары по силам повстанцев в пригородах Хомса. Взятие этого стратегически важного города отрежет столицу от прибрежных провинций

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Минобороны Сирии опровергло вывод правительственных войск из Дамаска и его окрестностей. В своем заявлении в Facebook ведомство отметило, что развернутая вооруженными террористическими организациями кампания по дезинформации в СМИ нацелена на то, чтобы "посеять панику и страх среди гражданского населения в Дамаске".

Ранее арабские медиа сообщили, что сирийская армия выводится из Муадамият аш-Шама в 10 км от столицы. Один из командиров повстанцев Хасан Абдул-Гани, написал в Telegram, что силы оппозиции начали осуществлять "заключительный этап" своего наступления, окружив Дамаск. Он добавил, что повстанцы движутся с юга Сирии в сторону столицы. Базирующая в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что повстанцы сейчас активно действуют в пригородах Дамаска - Маадамия, Джарамана и Дарайя.

Сирийские военные заявляют, что в настоящее время наносят авиаудары вокруг Хомса, пытаясь оттеснить повстанцев, которые достигли окраин этого стратегически важного города. Взятие Хомса отрежет Дамаск от прибрежных провинций Тартус и Латакия, где Асад пользуется большой поддержкой.

В то же время сообщается, что в Дамаске снесен памятник отцу президента Сирии Башара Асада - Хафезу. Монумент находится в районе Джарамана на окраине столицы, населенным преимущественно палестинцами и друзами - одна из народностей Сирии, представители которой прежде воевали на стороне Башара Асада.

Государственные СМИ Сирии опровергли слухи в социальных сетях о том, что Асад покинул страну, заявив, что он исполняет свои обязанности в столице, Дамаске. Ранее сообщалось, что его семья уже находится за границей.

После взятия практически без боев ряда крупных сирийских городов и даже целых провинций складывается ситуация, при которой Дамаск окружается с трех сторон: радикальными повстанческими силами, протурецкой оппозицией и курдами.

Ранее поступили сообщения о взятии повстанцами города Пальмира, которую 9 лет назад дважды освобождали бойцы ЧВК "Вагнер" и российский спецназ. В 2016 году на руинах в Пальмире выступал российский симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, с начала молниеносного наступления повстанческих сил на прошлой неделе по всей стране погибло более 820 человек, в том числе 111 мирных жителей. Согласно данным ООН, по меньшей мере 370 000 человек в Сирии были стали вынужденными переселенцами, и боевые действия "ухудшают и без того ужасающую ситуацию для мирного населения на севере страны".

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