Повстанцы взяли под контроль Дераа на юге Сирии и большую часть одноименной провинции

By Euronews и AP

Город Дераа на юге Сирии перешел под контроль повстанческих сил, сообщили новостные агентства. Иран начал эвакуацию из Сирии дипломатов и высших командиров подразделения "Кудс", сообщает NYT.

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Город Дераа на юге Сирии перешел под контроль повстанческих сил, сообщили новостные агентства. Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняет, что правительственная армия сдала город без борьбы в обмен на беспрепятственный отход к Дамаску. Сообщается также, что под контроль местных повстанческих групп перешла большая часть одноименной провинции.

Именно в Дераа в 2011 году начались волнения против режима Башара Асада, которые переросли в итоге в гражданскую войну. С 2018 года город находился под контролем правительственных сил.

К северу от Дамаска повстанческая коалиция, возглавляемая джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", вплотную подступила к городу Хомсу, третьему по величине городу Сирии, из которого бегут тысячи жителей. Лидеры ХТШ поклялись взять Хомс, после чего продолжить наступление на столицу страны.

За последнюю неделю в ходе молниеносного наступления повстанцы захватили Алеппо и Хаму при практически полном отсутствии сопротивления со стороны правительственных сил.

Между тем, New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Иран начал эвакуацию из Сирии дипломатов и высших командиров подразделения "Кудс". Wall Street Journal также со ссылкой на источники пишет, что семья Башара Асада уже уехала за границу. Сам он в пятницу еще оставался в Сирии, хотя Египет и Иордания рекомандовали президенту страны эвакуироваться.

Изрешеченный пулями портрет Башара Асада. Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Хомс занимает важное место на перекрестке между Дамаском и прибрежными провинциями Сирии Латакией и Тартусом, где Асад пользуется широкой поддержкой.

Провинция Хомс - крупнейшая в Сирии, граничит с Ливаном, Ираком и Иорданией.

Повстанцы захватили центральные города Растан и Тальбисех, расположенные всего в пяти километрах от Хомса, по данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

"Битва за Хомс - это мать всех битв, которая решит, кто будет править Сирией", - сказал Рами Абдуррахман, глава наблюдательного органа.

Проправительственная радиостанция Sham FM сообщила, что повстанцы вошли в Растан и Тальбисех, не встретив никакого сопротивления. Сирийские военные не дали немедленных комментариев.

Обсерватория заявила, что сирийские войска покинули Хомс. Но военные опровергли эту информацию в комментариях государственного информационного агентства SANA, заявив, что войска укрепляют свои позиции в городе и "готовы отразить" любое нападение.

Несколько фронтов

Однако давление на правительство усиливается сразу на нескольких фронтах в Сирии.

На востоке страны возглавляемая курдами коалиция "Сирийские демократические силы" заявила, что продвинулась в контролируемую правительством половину города Дейр-эз-Зор, не встретив сопротивления.

Один из главных городов на востоке страны, Дейр-эз-Зор долгое время был разделен между правительством на западной стороне реки Евфрат и SDF на восточной стороне.

Курды также заявили, что взяли под контроль новые участки границы с Ираком. Это, по-видимому, приблизило их к контролируемому правительством пограничному переходу Букамаль, который жизненно важен для правительства. Именно через него проходит коридор в Иран, по которому снабжаются поддерживаемые Ираном боевики, в том числе ливанская "Хезболлах".

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Сирийские повстанцы на улицах Хамы, 6 декабря. Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Российская поддержка и война на Украине

Ключевой вопрос выживаемости режима Асада заключается в том, насколько главный союзник Сирии Россия сможет оказать ему поддержку, увязнув в войне в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудит события в Сирии со своими турецкими и иранскими коллегами в субботу на встрече в столице Катара Дохе. Известно, что к участникам переговоров присоединится спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Тем временем посольство России в Сирии выпустило уведомление, напоминающее российским гражданам, что они могут воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть страну "в связи со сложной военно-политической обстановкой".

Внезапное наступление повстанцев нанесло сильный удар по и без того слабой сирийской экономике.

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В пятницу доллар США продавался на "черном рынке" примерно за 18 000 фунтов, что на 25 % больше, чем неделю назад. До марта 2011 года доллар стоил 47 фунтов.

Новое падение американской валюты еще больше подрывает покупательную способность населения страны, 90% которого, по оценкам ООН, живет за чертой бедности.

Экономика Сирии уже много лет страдает от войны, западных санкций, коррупции и экономического краха в соседнем Ливане - главных воротах Сирии во внешний мир.