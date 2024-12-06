Повстанцы захватили город Хама на севере Сирии

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Сирийские повстанцы во во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) продолжают наступление на севере страны. В четверг в результате боёв с правительственной армией президента Башара Асада они захватили город Хама. Об этом сообщил командир повстанцев Хасан Абдула Гани.

По данным СМИ, из центральной тюрьмы Хамы освобождены сотни заключённых.

Бои за Хаму, стратегический важный город Сирии, пятый по численности населения, шли в течение трёх дней. За несколько дней до этого исламисты взяли Алеппо, экономическую столицу Сирии.

Хама в 220 км от сирийской столицы Дамаска имеет решающее значение для контроля над двумя другими городами: Мухрадой, где проживают много христиан, и Саламией, где много мусульман-исмаилитов.

Министерство обороны Сирии признало факт захвата Хамы, заявив, что правительственные войске были передислоцированы за пределы города, чтобы предотвратить уличные бои и не ставить под угрозу мирное население.