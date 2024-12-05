РЕКЛАМА

Президент объявил военное положение во вторник вечером, попытавшись запугать парламент с помощью армии, прежде чем повернуть назад шесть часов спустя под давлением депутатов и манифестантов.

Согласно опубликованному в среду агентством Realmeter соцопросу, 73,6 % граждан Южной Кореи поддерживают требование об импичменте, 24 % выступают против, у 2,4 % нет своего мнения.

Начато расследование по делу о "мятеже". За это преступление теоретически может быть назначена смертная казнь (она не применяется в Южной Корее с 1997 года).

Если предложение об импичменте будет принято парламентом, Юн Сок Ёля отстранят от должности до утверждения отставки Конституционным судом. Когда судьи одобрят импичмент, в течение 60 дней должна быть назначена дата новых президентских выборов. Для объявления импичмента президенту потребуется поддержка двух третей Национального собрания, то есть 200 из 300 его членов. У оппозиции 192 голоса.

Юн Сок Ёль не появлялся на публике со времени своего последнего выступления по национальному телевидению в среду на рассвете, чтобы объявить об отмене военного положения.

В четверг президент Южной Кореи принял отставку министра обороны Ким Ен Хена. Тот подал в отставку накануне, взяв ответственность за введение президентом военного положения и последующие события. Ким Ен Хен в четверг должен присутствовать на заседании парламентского комитета по обороне и отвечать на вопросы депутатов.

Президент назначил новым главой ведомства Чхве Бен Хека, отставного генерала и нынешнего посла в Саудовской Аравии.