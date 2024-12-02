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Джо Байден помиловал сына Хантера в последние недели пребывания в Белом доме

Джо Байден гуляет со своим сыном Хантером на Южной лужайке Белого дома, 26 июля 2024 года
Джо Байден гуляет со своим сыном Хантером на Южной лужайке Белого дома, 26 июля 2024 года Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Джо Байден помиловал сына Хантера, хотя ранее неоднократно заявлял, что не будет использовать президентские полномочия в интересах членов своей семьи.

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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, избавив его от возможного тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и налогами. Таким образом глава Белого дома отказался от своих прежних обещаний не использовать президентские полномочия в интересах членов своей семьи.

Президент-демократ ранее заявлял, что не помилует своего сына и не смягчит ему наказание после вынесения приговоров по двум делам в Делавэре и Калифорнии.

Решение о помиловании было объявлено за несколько недель до того, как Хантеру Байдену должны были вынести наказание по делу об оружии и налоговым обвинениям, и менее чем за два месяца до того, как на пост президента США вступит Дональд Трамп.

Этот шаг положил конец затянувшейся юридической саге Байдена-младшего, который находился под федеральным расследованием с 2020 года, что бросало тень на президентский мандат его отца.

Джо Байден, который неоднократно обещал восстановить нормы и уважение к верховенству закона после первого срока правления Трампа, в итоге использовал свое положение, чтобы помочь сыну, нарушив публичное обещание, данное американцам, что он не будет делать ничего подобного.

Хантер Байден
Хантер БайденEric Thayer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В июне Байден категорически исключил возможность помилования или смягчения наказания для своего сына, заявив журналистам, когда его сын предстал перед судом по делу об оружии в Делваре: "Я подчиняюсь решению присяжных. Я сделаю это и не буду его миловать".

Не далее как 8 ноября, всего через несколько дней после победы Трампа на выборах, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также исключила возможность помилования Хантера Байдена, заявив: "Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ неизменен - нет".

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Байден сообщил: "Сегодня я подписал помилование для своего сына Хантера", отметив, что преследование его сына было политически мотивированным и "судебной ошибкой".

"Обвинения по его делу появились только после того, как несколько моих политических противников в Конгрессе спровоцировали их, чтобы напасть на меня и противостоять моему избранию, - сказал Байден. - Ни один разумный человек, изучивший факты по делу Хантера, не может прийти к иному выводу, чем тот, что к Хантеру отнеслись так только потому, что он мой сын".

Судебные приговоры

В июне Хантер Байден был признан федеральным судом штата Делавэр виновным в трех преступлениях, связанных с покупкой оружия в 2018 году, когда, по словам обвинителей, он солгал в федеральной форме, заявив, что не употребляет наркотики и не является наркозависимым.

Джо Байден
Джо БайденManuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В сентябре он должен был предстать перед судом в Калифорнии по делу, в котором его обвиняют в неуплате налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

Но через несколько часов после начала отбора присяжных он неожиданно согласился признать себя виновным.

Байден-младший заявил, что признает себя виновным в этом деле, чтобы избавить свою семью от боли и смущения после того, как в ходе судебного разбирательства по делу о стрельбе были обнародованы пикантные подробности о его борьбе с крэк-кокаиновой зависимостью.

Обвинения в неуплате налогов предусматривают до 17 лет лишения свободы, а обвинения в хранении оружия - до 25 лет тюрьмы, хотя федеральные рекомендации по вынесению приговоров предусматривают гораздо меньший срок и возможность вообще избежать тюремного заключения.

Ни один разумный человек, изучивший факты по делу Хантера, не может прийти к иному выводу, чем тот, что к Хантеру отнеслись так только потому, что он мой сын
Джо Байден
президент США

Широкомасштабное президентское помилование распространяется не только на эти преступления, но и на любые другие "преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, мог совершить или в которых принимал участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года".

Хантер Байден в своем заявлении, отправленном по электронной почте, сказал, что никогда не будет принимать на веру предоставленное ему облегчение и поклялся посвятить свою восстановленную жизнь "помощи тем, кто все еще болен и страдает".

"Я признал и взял на себя ответственность за свои ошибки в самые мрачные дни моей зависимости - ошибки, которые были использованы для публичного унижения и позора меня и моей семьи в политических целях", - сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала помилование Байдена-младшего "карикатурой на тему демократии".

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