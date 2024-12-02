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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, избавив его от возможного тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и налогами. Таким образом глава Белого дома отказался от своих прежних обещаний не использовать президентские полномочия в интересах членов своей семьи.

Президент-демократ ранее заявлял, что не помилует своего сына и не смягчит ему наказание после вынесения приговоров по двум делам в Делавэре и Калифорнии.

Решение о помиловании было объявлено за несколько недель до того, как Хантеру Байдену должны были вынести наказание по делу об оружии и налоговым обвинениям, и менее чем за два месяца до того, как на пост президента США вступит Дональд Трамп.

Этот шаг положил конец затянувшейся юридической саге Байдена-младшего, который находился под федеральным расследованием с 2020 года, что бросало тень на президентский мандат его отца.

Джо Байден, который неоднократно обещал восстановить нормы и уважение к верховенству закона после первого срока правления Трампа, в итоге использовал свое положение, чтобы помочь сыну, нарушив публичное обещание, данное американцам, что он не будет делать ничего подобного.

Хантер Байден Eric Thayer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В июне Байден категорически исключил возможность помилования или смягчения наказания для своего сына, заявив журналистам, когда его сын предстал перед судом по делу об оружии в Делваре: "Я подчиняюсь решению присяжных. Я сделаю это и не буду его миловать".

Не далее как 8 ноября, всего через несколько дней после победы Трампа на выборах, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также исключила возможность помилования Хантера Байдена, заявив: "Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ неизменен - нет".

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Байден сообщил: "Сегодня я подписал помилование для своего сына Хантера", отметив, что преследование его сына было политически мотивированным и "судебной ошибкой".

"Обвинения по его делу появились только после того, как несколько моих политических противников в Конгрессе спровоцировали их, чтобы напасть на меня и противостоять моему избранию, - сказал Байден. - Ни один разумный человек, изучивший факты по делу Хантера, не может прийти к иному выводу, чем тот, что к Хантеру отнеслись так только потому, что он мой сын".

Судебные приговоры

В июне Хантер Байден был признан федеральным судом штата Делавэр виновным в трех преступлениях, связанных с покупкой оружия в 2018 году, когда, по словам обвинителей, он солгал в федеральной форме, заявив, что не употребляет наркотики и не является наркозависимым.

Джо Байден Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В сентябре он должен был предстать перед судом в Калифорнии по делу, в котором его обвиняют в неуплате налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

Но через несколько часов после начала отбора присяжных он неожиданно согласился признать себя виновным.

Байден-младший заявил, что признает себя виновным в этом деле, чтобы избавить свою семью от боли и смущения после того, как в ходе судебного разбирательства по делу о стрельбе были обнародованы пикантные подробности о его борьбе с крэк-кокаиновой зависимостью.

Обвинения в неуплате налогов предусматривают до 17 лет лишения свободы, а обвинения в хранении оружия - до 25 лет тюрьмы, хотя федеральные рекомендации по вынесению приговоров предусматривают гораздо меньший срок и возможность вообще избежать тюремного заключения.

Ни один разумный человек, изучивший факты по делу Хантера, не может прийти к иному выводу, чем тот, что к Хантеру отнеслись так только потому, что он мой сын Джо Байден президент США

Широкомасштабное президентское помилование распространяется не только на эти преступления, но и на любые другие "преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, мог совершить или в которых принимал участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года".

Хантер Байден в своем заявлении, отправленном по электронной почте, сказал, что никогда не будет принимать на веру предоставленное ему облегчение и поклялся посвятить свою восстановленную жизнь "помощи тем, кто все еще болен и страдает".

"Я признал и взял на себя ответственность за свои ошибки в самые мрачные дни моей зависимости - ошибки, которые были использованы для публичного унижения и позора меня и моей семьи в политических целях", - сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала помилование Байдена-младшего "карикатурой на тему демократии".