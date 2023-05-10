Париж снова призывает Китай оказать давление на Россию

Euronews

Глава французского МИД Катрин Колонна убеждает Пекин использовать свои отношения с Россией, и дать ей понять, что она находится в тупике

Французская дипломатия повышает тон в отношении Пекина, стремящегося быть посредником между Россией и Украиной.

Как пояснила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, членство в Совете Безопасности ООН влечет за собой не только права, но и обязанности.

Катрин Колонна, глава МИД Франции: "Необходимо, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией, чтобы дать ей понять, что она находится в тупике, и потребовать от России одуматься, и знять новую позицию, которая заключается в возвращении к миру, а не в продолжении войны".

Заявление прозвучало на фоне визита в Европу главы МИД КНР Цинь Гана. В ходе встреч снова поднималась тема войны в Украине. В это же время время ЕС обсуждает санкции против китайских компаний, поставляющих России оборудование, которое может быть использовано в военных целях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что КНР может сыграть "большую роль" в достижении мира. Но французском лидеру не удалось изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину и войне России против Украины.