ЕС усилит санкционное давление на Россию

Евросоюз намерен и дальше усиливать экономическое давление на Россию. В среду официальный Брюссель подвердил свою поддержку Украине в военном противостоянии с Россией.

Лидеры 27 стран-членов блока подготовят очередной пакет санкций до конца недели. Не исключено, что новые меры будут направлены на российский энергетический сектор.

Шарль Мишель, глава Европейского Совета:

"Вместе с нашими международными партнёрами мы ввели самые суровые санкции из тех, что когда-либо нами применялись. Они нанесли удар по финансовой системе, ущерб ключевым секторам экономики, обрушились на сторонников режима. И мы готовы на большее, чтобы довести до полного истощения сил военную машину Путина".

"Вместе с нашими международными партнёрами мы ввели самые суровые санкции из тех, что когда-либо нами применялись. Они нанесли удар по финансовой системе, ущерб ключевым секторам экономики, обрушились на сторонников режима. И мы готовы на большее, чтобы довести до полного истощения сил военную машину Путина". Шарль Мишель глава Европейского Совета

Выступая перед депутатами парламента Франции, украинский президент призвал помочь остановить войну цитата "против свободы, равенства и братства", напомнив о девизе республки.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Чтобы свобода не проиграла (эту войну), мир должен поддержать ее санкциями против агрессора - и каждую неделю нам нужен новый пакет санкций. Французские компании должны уйти с российского рынка - Рено , Ашан, Леруа Мерлен и другие должны прекратить спонсировать российскую военную кампанию".

Владимир Путин, который, как правило не оставляет санкции без ответа, анонсировал перевод газовых контрактов с недружественными странами в рубли.

Владимир Путин, президент России:

"Рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам".

"Рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам". Владимир Путин президент России

Стало известно, что Анатолий Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. По данным Bloomberg, он уехал в Турцию. Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, ранее Владимир Путин не принял заявление об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В Кремле эту информацию не подтвердили.