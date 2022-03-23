ЕС усилит санкционное давление на Россию

ЕС усилит санкционное давление на РоссиюКомментарии
Евросоюз намерен и дальше усиливать экономическое давление на Россию. В среду официальный Брюссель подвердил свою поддержку Украине в военном противостоянии с Россией.
Лидеры 27 стран-членов блока подготовят очередной пакет санкций до конца недели. Не исключено, что новые меры будут направлены на российский энергетический сектор.
Шарль Мишель, глава Европейского Совета:
"Вместе с нашими международными партнёрами мы ввели самые суровые санкции из тех, что когда-либо нами применялись. Они нанесли удар по финансовой системе, ущерб ключевым секторам экономики, обрушились на сторонников режима. И мы готовы на большее, чтобы довести до полного истощения сил военную машину Путина".
Выступая перед депутатами парламента Франции, украинский президент призвал помочь остановить войну цитата "против свободы, равенства и братства", напомнив о девизе республки.
Владимир Зеленский, президент Украины:
"Чтобы свобода не проиграла (эту войну), мир должен поддержать ее санкциями против агрессора - и каждую неделю нам нужен новый пакет санкций. Французские компании должны уйти с российского рынка - Рено , Ашан, Леруа Мерлен и другие должны прекратить спонсировать российскую военную кампанию".
Владимир Путин, который, как правило не оставляет санкции без ответа, анонсировал перевод газовых контрактов с недружественными странами в рубли.
Владимир Путин, президент России:
"Рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам".
Стало известно, что Анатолий Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. По данным Bloomberg, он уехал в Турцию. Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, ранее Владимир Путин не принял заявление об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В Кремле эту информацию не подтвердили.