Массированный ракетный удар по Украине в канун тысячного дня войны

Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Полтавской области, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024
Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Полтавской области, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал воскресный обстрел одним из крупнейших с начала войны.

Утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве Украины находилось 45 ракет. Под атаку попал десяток крупных городов страны, в том числе и Киев. Российские войска использовали крылатые, баллистические, авиационные ракеты, а также ударные дроны.

Сотрудники службы спасения убирают часть российской ракеты, попавшей в жилой дом во время массированной ракетной атаки в Киеве, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024 года
Сотрудники службы спасения убирают часть российской ракеты, попавшей в жилой дом во время массированной ракетной атаки в Киеве, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024 года

По данным украинских властей, ранним утром в воскресенье взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, Николаеве, Ровно, на Прикарпатье, в Хмельницкой, Полтавской, Львовской, Закарпатской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов.

"Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - сообщил президент.

По данным ВСУ, из 210 запущенных ракет и беспилотников было сбито 144.

Сообщается о погибших и раненых. В частности, сообщается о как минимум 7 жертвах в Николаеве, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Поскольку основной удар пришелся на энергетику, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, также в некоторых областях возникли проблемы в движении электротранспорта и перебои с водой.

Кроме того, в результате массированной атаки обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.

Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела во Львовской области, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024 г.
Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела во Львовской области, Украина, воскресенье, 17 ноября 2024 г.

Воскресный обстрел "стал одной из крупнейших воздушных атак" по инфраструктуре Украины c начала войны. Об этом в соцсети Х заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

"Россия провела одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих мирных жителей, критически важной инфраструктуры. Это истинный ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и навещал его недавно. Нам нужен мир силой, а не умиротворением", - написал Сибига.

Угроза ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как говорится в сообщении агентства, нанесенный ущерб украинской энергосистеме создает дополнительное давление на ядерную безопасность.

Российская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

В результате воскресных ударов были отключены главные линии от четырех подстанций, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Только два из девяти действующих реакторов работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40–90%.

Поделиться Комментарии

