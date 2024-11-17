Дональд Трамп назначил главой Минэнерго убежденного сторонника использования ископаемого топлива

By Euronews и AP

Райт не оспаривает существование изменения климата, но он утверждает, что политика, направленная на снижение воздействия изменения климата, является ошибочной и паникерской.

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Избранный президент Дональд Трамп выбрал Криса Райта на пост министра энергетики в своей второй администрации. Генеральный директор денверской компании Liberty Energy Райт - убежденный сторонник разработки месторождений нефти и газа, в том числе гидроразрыва пласта, что является ключевым элементом стремления Трампа добиться "энергетического доминирования" США на мировом рынке.

Один из главных доноров предвыборной кампании Трампа, Райт был одним из самых ярых противников усилий отрасли по борьбе с изменением климата и может дать ископаемому топливу толчок к развитию, в том числе благодаря быстрым действиям по прекращению годичной паузы в выдаче разрешений на экспорт природного газа, сделанной администрацией Байдена. В видеоролике, опубликованном в прошлом году на сайте LinkedIn, Райт заявил, что "климатического кризиса не существует".

Райт не оспаривает существование изменения климата, но он утверждает, что политика, направленная на снижение воздействия изменения климата, является ошибочной и паникерской, описывая термины "климатический кризис", "энергетический переход", "углеродное загрязнение", "чистая энергия" и "грязная энергия" как "деструктивный обман" и "бессмыслицу".

Райт утверждает, что климатическое движение во всем мире "рушится под собственным весом", и писал, что для избавления людей от бедности необходимо увеличить производство ископаемого топлива во всем мире.

Кто поддержал Райта

Выбор Райта на пост главы Министерства энергетики получил поддержку влиятельных консерваторов, в том числе нефтегазового магната Гарольда Хэма, исполнительного председателя базирующейся в Оклахоме Continental Resources, крупнейшей компании по добыче сланцевой нефти, также давнего сторонника и советника Трампа .

Хэм играл ключевую роль в вопросах энергетики во время первого срока Трампа и помог организовать мероприятие на курорте Мар-а-Лаго в апреле, на котором Трамп якобы попросил лидеров промышленности и лоббистов пожертвовать 1 миллиард долларов на его кампанию в расчете на то, что в случае переизбрания он сократит экологические нормы.

Майк Соммерс, президент Американского института нефти, ведущей лоббистской группы нефтегазовой отрасли, заявил, что опыт работы Райта в энергетическом секторе "дает ему важную перспективу, которая будет учитываться при его руководстве" Министерством энергетики. "Мы с нетерпением ждем совместной работы с ним, чтобы укрепить геополитическую мощь Америки, сняв паузу в выдаче Министерством энергетики разрешений на экспорт СПГ и обеспечив свободный доступ к американской энергии для наших союзников по всему миру", - сказал Соммерс.

Критика Райта со стороны экологов

Джеки Вонг, старший вице-президент по вопросам климата и энергетики экологической группы Natural Resources Defense Council, назвала Райта "защитником грязного ископаемого топлива" и заявила, что его назначение на пост главы Министерства энергетики является "катастрофической ошибкой". "Министерство энергетики должно делать все возможное для развития и расширения источников энергии XXI века, а не пытаться продвигать грязное топливо прошлого века", - сказал Вонг.

Какую роль будет играть Райт

Министерство энергетики отвечает за энергетическую, экологическую и ядерную безопасность Соединенных Штатов. Агентство отвечает за поддержание ядерного оружия страны, контролирует работу 17 национальных исследовательских лабораторий и утверждает экспорт природного газа, а также обеспечивает экологическую очистку ядерного оружейного комплекса страны. Оно также содействует проведению научных и технологических исследований.

Райт присоединится к губернатору Северной Дакоты Дагу Бергаму, выбранному Трампом на пост министра внутренних дел, в качестве ключевой фигуры в энергетической политике. Райт войдет в состав нового Национального энергетического совета, который возглавит Бергам. По словам Трампа, новая группа будет стремиться к установлению "энергетического доминирования" США в мире.

Маск просит своих сторонников проголосовать за кандидатуру министра финансов

Объявление о выборе Райта произошло всего через несколько часов после того, как Трамп объявил, что выбрал одного из своих личных адвокатов, Уилла Шарфа, в качестве секретаря аппарата Белого дома. Шарф - бывший федеральный прокурор, он входил в юридическую команду Трампа, которой удалось добиться от Верховного суда широкого иммунитета по делам, в которых он обвиняется.

Ключевой союзник Трампа, миллиардер Илон Маск, тем временем призвал к более непосредственному участию общественности в процессе принятия решений по еще одной высшей должности, которую рассматривает избранный президент, - главе Министерства финансов.

"Было бы интересно услышать больше людей, чтобы Дональд Трамп мог учесть их мнение", - написал в субботу Маск, который в своем посте также поддержал Говарда Лютника, генерального директора финансовой компании Cantor Fitzgerald и сопредседателя переходной команды Трампа, а не управляющего хедж-фондом Скотта Бессента. Маск отметил в своем посте, что "Бессент - это обычный выбор, а Говард Лютник действительно будет осуществлять перемены". "Обычный бизнес ведет Америку к банкротству, поэтому нам нужны перемены", - добавил Маск.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, которого Трамп выбрал на пост главы Минздрава, также поддержал Лютника, написав на своем аккаунте в X: "Биткойн - это валюта свободы, хедж от инфляции для американцев среднего класса".