Трамп поручит антиваксеру заботу о здоровье нации

РЕКЛАМА

Избранный президент США Дональд Трамп назначит Роберта Кеннеди-младшего своим следующим министром здравоохранения и социальных служб.

"Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная роль любой администрации", - написал Трамп в соцсети Х. Он заверил население, что Кеннеди приложит все усилия,чтобы "положить конец эпидемии хронических заболеваний" в стране, нацелившись на борьбу с химикатами, пестицидами и пищевыми добавками.

Будущий министр – сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник убитого 60 лет назад президента США Джона Кеннеди. Он принимал участие в президентской гонке 2024 года как независимый кандидат, но затем вышел из нее и поддержал Трампа - под гарантии получения высокой должности в случае его переизбрания.

Многие американские и европейские СМИ, напоминают, что в период пандемии Кеннеди-младший был одним из самых известных противником прививок против коронавируса, распространяя теории об их небезопасности и неэффективности.