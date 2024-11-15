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Трамп поручит антиваксеру заботу о здоровье нации

Будущий министр - племянник президента Джона Кеннеди.
Будущий министр - племянник президента Джона Кеннеди. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Переизбравшись, Дональд Трамп приступи к формированию своей будущей команды. Министром здравоохранения он пообещал сделать Роберта Кеннеди-младшего.

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Избранный президент США Дональд Трамп назначит Роберта Кеннеди-младшего своим следующим министром здравоохранения и социальных служб.

"Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная роль любой администрации", - написал Трамп в соцсети Х. Он заверил население, что Кеннеди приложит все усилия,чтобы "положить конец эпидемии хронических заболеваний" в стране, нацелившись на борьбу с химикатами, пестицидами и пищевыми добавками.

Будущий министр – сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник убитого 60 лет назад президента США Джона Кеннеди. Он принимал участие в президентской гонке 2024 года как независимый кандидат, но затем вышел из нее и поддержал Трампа - под гарантии получения высокой должности в случае его переизбрания.

Многие американские и европейские СМИ, напоминают, что в период пандемии Кеннеди-младший был одним из самых известных противником прививок против коронавируса, распространяя теории об их небезопасности и неэффективности.

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