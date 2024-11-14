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В Испании снова ливни, под ударом Малага

Общий вид спортивного зала "Мартин Карпена" во время финала Кубка Билли Джин Кинг в Малаге, южная Испания, среда, 13 ноября 2024 года.
Общий вид спортивного зала "Мартин Карпена" во время финала Кубка Билли Джин Кинг в Малаге, южная Испания, среда, 13 ноября 2024 года. Авторское право Manu Fernandez/Manu Fernandez
Авторское право Manu Fernandez/Manu Fernandez
By Euronews и AP
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В Испании - новая угроза наводнения, на этот в провинции Малага. Там профилактически эвакуировали несколько тысяч человек

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В Испанию возвращаются смертельно опасные ливни: через две недели после трагического наводнения в Валенсии под ударом оказалась южная провинция Малага.

Местные власти разослали жителям предупреждения о стихии и попросили 3 тысяч человек, живущих рядом с рекой Гуадальорсе, покинуть дома. В провинции закрыты школы, магазины, отложен матч Кубка Билли Джин Кинг.

Для Малаги, важного туристического направления, был объявлен красный, максимальный, уровень опасности, затем его снизили до оранжевого. Синоптики предупреждают, что пострадать от нового погодного фронта могут и другие районы Испании -в частности, Валенсия и Балеарские острова.

Спортинвый комплекс в Малаге закрыт из-за непогоды.
Спортинвый комплекс в Малаге закрыт из-за непогоды.Manu Fernandez/Manu Fernandez

Метеоусловия нынешней осени стали настоящим испытанием для испанцев, специалисты говорят о рекорде по количеству осадков за десятилетия. На юго-востоке страны вызванное ливнями наводнение унесло свыше 220 жизней и привело к масштабным разрушениям. Память жертв стихии почтили минутой молчания депутаты Европарламента. Они также вместе с Еврокомиссией обсудили меры по повышению устойчивости стран-членов к экстремальным погодным явлениям. "Мы должны быть готовы к новым катастрофам, так как живем в кризисную эпоху", - предупредил еврокомиссар Янез Ленарчич.

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