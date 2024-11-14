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Save the Chidlren: в Италии рождается все меньше детей, и они становятся беднее

Бедность в семьях с детьми растет в Италии
Бедность в семьях с детьми растет в Италии Авторское право Daniel Roland/AP2008
Авторское право Daniel Roland/AP2008
By Euronews
Опубликовано
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Согласно отчету агентства, почти 750 000 семей с детьми живут в абсолютной бедности в Италии. Ясли, доступ к здравоохранению и рост цен - главные критические проблемы после отрицательного рекорда рождаемости в 2023 году.

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В Италии один миллион 295 тысяч несовершеннолетних находятся в абсолютной нищете, что составляет 13,8% от общего числа детей, сообщает организация "Спасти детей" ("Save the Children") в своем новом докладе "Атлас детства, находящегося в опасности".

Доклад, представленный во вторник, появился после того, как в 2023 году в Италии был зафиксирован новый отрицательный рекорд рождаемости, и дает тревожную картину положения детей, которые все чаще живут в бедности со многих точек зрения: образовательной, продовольственной и энергетической.

Итальянских семей, живущих в абсолютной бедности, в которых есть несовершеннолетние, насчитывается почти 748 000. Семьи, которым в последние годы пришлось смириться с ростом цен на некоторые товары и услуги первой необходимости для детей младшего возраста. С 2019 по 2023 год расходы на молоко и детское питание выросли на 19,1%.

Увеличились и расходы до рождения ребенка, такие как визиты к врачу, ультразвуковое сканирование, одежда для беременных (более чем на 37% за последние десять лет), а также те, которые придется понести в первый год жизни: на самые дешевые подгузники тратится 552 евро в год (более чем на 11% с 2021 года).

В сфере образовательных услуг проявляется социальное и территориальное неравенство: менее чем один ребенок из трех может найти место в детском саду, стоимость которого также выросла, особенно в частном секторе (на 11,3% за пять лет).

Несмотря на то, что эти регионы занимают одно из первых мест по количеству детей в населении, больше всего бедность в сфере образования ощущается в Кампании и Сицилии, где только один ребенок из десяти находит место в государственных яслях.

В Италии становится все меньше детей, и они становятся все беднее

В 2023 году 8,5% всех детей столкнутся с продовольственной бедностью (в 2021 году этот показатель составлял 7,7%), при этом все больше семей не смогут обеспечить себе хотя бы один белковый прием пищи раз в два дня.

Каждый десятый ребенок испытывал энергетическую бедность, то есть жил в доме, который не отапливался должным образом.

Эти лишения в первые годы жизни пагубно сказываются на здоровье и благополучии детей, которые их испытывают, и продолжают оказывать влияние на более поздних этапах жизни, становясь факторами передачи бедности последующим поколениям и неизбежно способствуя снижению рождаемости.

В 2023 году в Италии будет достигнут новый рекорд денатальности- всего 379 890 новых рождений. Согласно данным организации "Спасите детей" на 2023 год, в 340 итальянских муниципалитетах не родилось ни одного ребенка, а в 72 муниципалитетах нет детей в возрасте до трех лет.

В настоящее время дети в возрасте до двух лет составляют всего два процента населения страны, и эта цифра будет ухудшаться: по прогнозам ISTAT, в 2050 году несовершеннолетние будут составлять лишь 13,5 процента от общего числа населения (сегодня их доля составляет 15,3).

Неадекватная система здравоохранения и все меньшее число педиатров

Серьезное территориальное неравенство проявляется и в количестве коек в педиатрических отделениях интенсивной терапии - на 44,4% меньше, чем по европейским стандартам. На весь Юг и острова приходится всего 55 коек.

К этому следует добавить количество педиатров, резко сокращающееся и перегруженное работой (почти по тысяче детей на каждого в 2022 году), несмотря на то, что они представляют собой незаменимую фигуру для семей.

Помимо услуг и здравоохранения, в итальянских городах, особенно в самых периферийных и неблагополучных районах, ребенку нелегко сделать свои первые шаги. Игровых площадок мало (всего 10,9% городских зеленых насаждений), а повышение температуры из-за климатического кризиса делает все более сложным и опасным вовлечение маленьких детей в активный отдых.

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Карло Тезауро, президент итальянской организации Save the Children, подчеркнул, что "первые тысячу дней жизни имеют решающее значение для роста и развития каждого из них", добавив, что "слишком много родителей в Италии сегодня сталкиваются с рождением ребенка в одиночку, не имея возможности рассчитывать на адекватные сети поддержки".

"Поддержка раннего детства - это цель, которая должна быть поставлена в центр всех политических решений: как в области здравоохранения, так и в области образовательных услуг, как в борьбе с бедностью, так и в защите окружающей среды", - заключил Тезауро.

Италия - одна из худших стран Европы по уровню бедности и социальной изоляции

Согласно докладу агентства за 2023 год, число девочек, детей и семей в Европе, живущих в бедности и социальной изоляции, также растет угрожающими темпами.** Среди основных причин - дороговизна жизни, климатический кризис и последствия пандемии Covid-19.

В результате к 2021 году в Европе под угрозой бедности оказались более 19,6 миллиона детей, то есть каждый четвертый ребенок. Италия входит в число стран с самым высоким процентом детей, находящихся в группе риска (29,7%), опережая лишь Румынию, Испанию, Болгарию и Грецию. Эти показатели очень далеки от показателей Исландии (13,2%) и Финляндии (13,2%) - стран, лучше всего приспособленных для жизни детей и семей.

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