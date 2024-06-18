Первый за 24 года визит Путина в Пхеньян

By Euronews

СМИ предполагают, что лидеры обсудят обход санкций и военно-техническое сотрудничество

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Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Северную Корею — первым за 24 года. В 2000-м году Путин встречался с тогдашним лидером КНДР Ким Чен Иром.

Нынешний визит СМИ двух стран называют ответным: Путина пригласил Ким Чен Ын, приезжавший в Россию в сентябре прошлого года.

Западные СМИ предполагают, что делегации обсудят обход западных санкций, которых у России уже больше, чем у Кореи, а также продолжение военно-технического сотрудничества. Независимые наблюдатели и эксперты ООН утверждают, что Пхеньян поставляет Москве оружие и боеприпасы для войны в Украине, обе страны это отрицают.

Соседи КНДР опасаются, что в обмен Пхеньян может получать российские технологии, в том числе нарушающие санкции, что в итоге может повысить напряжённость на Корейском полуострове и во всём регионе.