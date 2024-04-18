В Германии задержаны двое россиян по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий

By Euronews

По словам прокурора, главной целью подозреваемых было "подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине".

РЕКЛАМА

В Германии по подозрению в шпионаже арестованы двое россиян, обладающих также немецким гражданством. Как утверждает федеральный прокурор, подозреваемые также планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб с целью "подорвать военную поддержку, оказываемую Украине".

В соответствии с правилами конфиденциальности в ФРГ в прессе их называют Дитер С. и Александр Й. По сообщениям, операция по задержанию была проведена в среду в баварском городе Байройт.

По словам прокурора Йенса Роммеля, Дитер С. с октября обсуждал возможные диверсии в Германии со "связным" из российской разведки. Подозреваемый заявил о "готовности совершать взрывы и поджоги" объектов инфраструктуры, используемых военными, и промышленных объектов в Германии, говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что Дитер С. собирал информацию о потенциальных целях, включая американские военные объекты, а Александр Й. якобы ему в этом помогал.

Дитеру С. также предъявлены отдельные обвинения в принадлежности к вооруженному подразделению сепаратистов в Донецкой области в период с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года.

Германия – второй крупнейший поставщик оружия Украине после США. В ФРГ, в том числе в Баварии, также дислоцируются американские войска.

"Мы знаем, что российский силовой аппарат также нацелен на нашу страну", – так прокомментировал аресты министр юстиции Марко Бушманн на платформе Х, добавив, что Германия "должна решительно отреагировать на эту угрозу".

"Мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать", – заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.