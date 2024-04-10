Байден считает действия Нетаньяху ошибкой

Президент США Джо Байден считает ошибочным подход Биньямина Нетаньяху к войне в секторе Газа. Он призывает Израиль к немедленному прекращению огня

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Президент США Джо Байден вновь призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа. Он раскритиковал действия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, хотя и признал его право защищать свою страну.

Байден также осудил израильскую атаку с воздуха в секторе Газа, жертвами которой стали сотрудники гуманитарной организации:

"Ну, я вам скажу, что я думаю: то, что он делает — ошибка. Я не согласен с его подходом, - заявил Байден в интервью Univision. - Я думаю, что это возмутительно: эти четыре, три машины были подбиты беспилотниками на шоссе, хотя было очевидно, что это движется (гуманитарный) конвой. Поэтому я призываю израильтян просто объявить о прекращении огняна следующие шесть-восемь недель и обеспечить полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну".

Белый дом хочет избежать эскалации конфликта, который неизбежно распространится на других региональных игроков и в конечном итоге затронет США. Джо Байден считает, что стратегия премьер-министра Нетаньяху не соответствует нынешнему политическому контексту, и гуманитарное прекращение огня, по мнению США, может стать решением для повышения уровня сотрудничества в регионе.

Джо Байден, президент США:

"Я разговаривал со всеми, от саудовцев до иорданцев и египтян. Они готовы к переброске продовольствия. И я думаю, что нет оправдания тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это следует сделать сейчас".

По мнению американских властей, непосредственные риски исходят от неизбежной военной операции ЦАХАЛ в Рафахе, где находятся сейчас около 1,4 млн палестинцев. Рафах близок к Египту, одному из главных посредников в поисках выхода из кризиса и сильной опоре США в регионе.