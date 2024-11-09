Трамп передал трубку Маску, когда позвонил Зеленский

Илон Маск присоединился к телефонному разговору, когда Владимир Зеленский поздравлял Дональда Трампа с избранием на пост президента

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Дональд Трамп соединил миллиардера Илона Маска с Владимиром Зеленским, когда украинский лидер позвонил, чтобы поздравить избранного президента США. Это сообщил украинский чиновник, непосредственно знакомый с телефонным разговором.

Он подтвердил, что Зеленский и Маск разговаривали во время телефонного звонка Трампу, но не стал давать публичные комментарии по этому вопросу, так как не имеет на это права. По словам собеседника, Трамп, похоже, передал свой телефон Маску, и украинский президент поблагодарил владельца SpaceX за помощь его стране в получении доступа к спутниковой интернет-платформе Starlink.

Подключение Маска к звонку подчеркивает его влияние в окружении избранного президента. Трамп ранее говорил, что предприниматель может получить официальную роль в его администрации, которая занимается вопросами эффективности работы правительства. Это вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов, учитывая выгодные государственные контракты компании Маска SpaceX.

За общением Трампа с Зеленским пристально следят во всем мире, поскольку избрание республиканца вызвало опасения относительно возможного сокращения поддержки Вашингтоном Украины в войне с Россией.

Трамп пообещал быстро закончить войну и, как сообщалось, предложил Киеву согласиться уступить Москве часть территории в обмен на мир. Зеленский отверг это предложение.

Именно при Трампе, в 2017 году, Соединенные Штаты впервые отправили Украине оружие для борьбы с Россией - противотанковые ракеты Javelin сыграли решающую роль в способности Украины противостоять полномасштабному вторжению в самом начале в 2022 году.

Администрация президента Джо Байдена направила десятки миллиардов евро в виде военной и экономической помощи Украине, вызвав критику со стороны Трампа и избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, которые настороженно относятся к участию США в иностранных конфликтах и считают, что эти деньги лучше потратить внутри страны.

Трамп пропагандирует свои хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным и называет российского лидера "довольно умным". А Зеленского, получившего многомиллиардную помощь от США, он охарактеризовал как "величайшего торговца в мире".

Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой, хотя ранее критически относился к его мирным предложениям.