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Камала Харрис: "Я не откажусь от борьбы за будущее, в котором американцы реализуют свои мечты"

Камала Харрис прибывает для произнесения речи об уступке в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия.
Камала Харрис прибывает для произнесения речи об уступке в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия. Авторское право AP Photo/Susan Walsh
Авторское право AP Photo/Susan Walsh
By Andrew Naughtie
Опубликовано
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"Мы не сдадимся и будем продолжать бороться"- заявила вице-президент США и кандидат от Демократической партии в первом публичном выступлении после поражения на выборах.

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Камала Харрис поднялась на сцену своей альма-матер, Говардского университета в Вашингтоне под "Freedom" Бейонсе, которая была её предвыборной песней. Сказав сторонникам, что ранее поздравила с победой избранного президента Дональда Трампа, Харрис призвала их "принять результаты этих выборов".

Она заявила, что "поможет в переходном процессе" и "будет участвовать в мирной передаче власти". "Фундаментальный принцип американской демократии заключается в том, что, когда мы проигрываем выборы, мы принимаем их результаты", - добавила она.

Многие люди считают, что мы вступаем в тёмные времена. Ради блага всех нас, я надеюсь, что это не так. И вот в чем дело, Америка: давайте тогда наполним небо ярким светом миллиардов звезд, светом оптимизма, веры, истины и служения
Камала Харрис
вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии

По данным на этот час, Дональд Трамп получил 295 голосов Коллегии выборщиков, Камала Харрис - 226.

Обращаясь к собравшимся, многие из которых не скрывали слёз, кандидат от демократов заявила, что "не признаёт методов борьбы, которыми велась эта кампания".

Я никогда не откажусь от борьбы за будущее, в котором американцы смогут реализовать свои мечты, амбиции и устремления, где женщины Америки будут свободно принимать решения о своем теле... Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на общественных площадях
Камала Харрис
вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии

Камала Харрис призвала сторонников "вести себя спокойно, относясь друг к другу с добротой и уважением, глядя в лицо незнакомцу и видя соседа".

В своем обращении она подчеркнула, что "гордится проведённой гонкой и тем, как мы её провели", отметила "энтузиазм и радость", которые проявили ее сторонники в борьбе за победу.

"Я знаю, что люди сейчас испытывают разные эмоции, - сказала она в частности. -Хотя я признаю эти выборы, я не отказываюсь от борьбы, которая питала эту кампанию: борьбы за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей".

Первые итоги этих выборов нерадостны для демократов, отмечают наблюдатели: их кандидат потерпела поражение в swing states, сама партия потеряла позиции среди демографических групп, которые долгое время считались её оплотом, а именно: чернокожих и испаноязычных американцев.

Партия также потеряла контроль над Сенатом США. Еще предстоит выяснить, какая партия будет контролировать Палату представителей, пока ни у одной из сторон нет шансов на значительное большинство.

Соратник Трампа Джей Ди Вэнс отметил, что он и Трамп получили "беспрецедентный и мощный мандат" от избирателей, назвав их победу "величайшим политическим возвращением в американской истории".

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