NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Дональд Трамп побеждает в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп жестикулирует после предвыборного митинга в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, 5 ноября 2024 года.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп жестикулирует после предвыборного митинга в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, 5 ноября 2024 года. Авторское право AP Photo/Evan Vucci
Авторское право AP Photo/Evan Vucci
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Дональд Трамп получил голоса выборщиков ключевого колеблющегося штата Пенсильвания. Это почти точно означает его победу на президентских выборах.

РЕКЛАМА

Дональд Трамп получает голоса 19 выборщиков в штате Пенсильвания, предсказывает Associated Press. Это почти наверняка означает, что он станет следующим президентом США.

Пенсильвания считается одним из самых сложных штатов для победы. Аналитики отмечали, что Камала Харрис должна взять его, чтобы занять Белый дом.

Кульминационную речь своей предвыборной кампании кандидат от демократов произнесла именно в Пенсильвании — в крупнейшем городе штата, Филадельфии. Ожидалось, что он должен обеспечить ей победу.

Также ожидалось, что Трамп потеряет позиции среди пуэрториканских избирателей штата из-за расистских высказываний комика на его митинге за неделю до выборов.

Однако данные экзитполов показали, что бывший президент даже улучшил свои показатели среди латиноамериканского населения штата с момента прошлых выборов — и эта тенденция, похоже, стала общенациональной.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Полностью здоров". Трамп прошел медосмотр и признан годным к госслужбе

Шесть выводов из инаугурационной речи Трампа

Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в преддверии инаугурации