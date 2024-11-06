Дональд Трамп побеждает в Пенсильвании

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Дональд Трамп получает голоса 19 выборщиков в штате Пенсильвания, предсказывает Associated Press. Это почти наверняка означает, что он станет следующим президентом США.

Пенсильвания считается одним из самых сложных штатов для победы. Аналитики отмечали, что Камала Харрис должна взять его, чтобы занять Белый дом.

Кульминационную речь своей предвыборной кампании кандидат от демократов произнесла именно в Пенсильвании — в крупнейшем городе штата, Филадельфии. Ожидалось, что он должен обеспечить ей победу.

Также ожидалось, что Трамп потеряет позиции среди пуэрториканских избирателей штата из-за расистских высказываний комика на его митинге за неделю до выборов.

Однако данные экзитполов показали, что бывший президент даже улучшил свои показатели среди латиноамериканского населения штата с момента прошлых выборов — и эта тенденция, похоже, стала общенациональной.