Харрис и Трамп: последнее турне

By Euronews и AP

Харрис и Трамп идут на выборы с минимальным разрывом. В последний уикенд перед голосованием кандидаты побывали в важнейших для исхода гонки штатах.

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В последний уикенд перед выборами кандидаты в президенты США посетили ключевые для гонки штаты. Опросы общественного мнения показывают их беспрецедентно близкие рейтинги, разрыв остается в рамках статистической погрешности...В итоге вице-президент Камала Харрис встретилась в воскресенье со сторонниками-демократами в Мичигане, а экс-президент, республиканец Трамп побывал в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии.

Камала Харрис выступает во время предвыборного митинга на территории Мичиганского государственного университета, 3 ноября 2024 г. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Общаясь с избирателями, Харрис, вступившая в гонку всего за три месяца до даты голосования, пообещала "перевернуть страницу политики, основанной на страхе и расколе". "Мы покончили с этим, так как устали, - заявила она. - Мы не будем оглядываться, так как наша борьба - это борьба за будущее".

Дональд Трамп со своей стороны, напротив, обыгрывал прошлый опыт, который назвал "уверенным и прекрасным заделом". "Все, что нужно для победы - это пойти голосовать!" - заявил он избирателям, ссылаясь на уже пройденный с ними путь в период своего президентского срока. Трамп также отметил, не приводя, правда, доказательств, что в Пенсильвании начались подтасовки и фальсификации голосов...

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Kinston Regional Jetport, 3 ноября 2024 года. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Наблюдатели отмечают, что исход столь напряженной гонки решат избиратели, принимающие решения в последний момент. Свежий опрос из Айовы показал, к примеру, что позиции Харрис на Среднем Западе в конце кампании неожиданно крепнут. Возможно, это частично связано и со все более агрессивной риторикой Трампа, который превзошел самого себя по количеству оскорблений в адрес женщин.