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Обрушение крыши на вокзале в сербском Нови-Саде: не менее 14 погибших

Спасатели ищут пострадавших после обрушения крыши на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, 1 ноября 2024 года.
Спасатели ищут пострадавших после обрушения крыши на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, 1 ноября 2024 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
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14 человек погибли и не менее 30 получили ранения из-за обрушения бетонного козырька на здании вокзала в городе Нови-Сад в Сербии. 2 ноября объявлено национальным днем траура.

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Обновление: число погибших выросло до 14.

До 14 выросло число погибших в результате обрушения бетонного козырька над входом на железнодорожную станцию во втором крупнейшем сербском городе Нови-Сад, сообщает "Сербия сегодня".

Десятки людей получили ранения, некоторые - серьезные. К станции в центре города были направлены машины скорой помощи и другие бригады спасателей. Всего на месте работают около 80 человек.

Здание вокзала в Нови-Саде было недавно отремонтировано и заново открыто в июне этого года. При этом в железнодорожной компании Železnice Srbije уточнили, что конструкция над входом на станцию не была частью капремонта. Однако сербские эксперты отметили, что ремонтные работы могли вызвать структурные изменения в здании, что косвенно могло привести к обрушению крыши.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что это "один из самых тяжёлых дней в послевоенной истории Нови-Сада". Он пообещал, что причины обрушения будут расследованы, и виновные понесут наказание.

Правительство Сербии провозгласило 2 ноября национальным днем траура.

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