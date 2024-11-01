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В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще одного члена политбюро ХАМАС

Работники гражданской обороны тушат пожар, когда дым поднимается с места израильского авиаудара в Дахие, Бейрут, Ливан, пятница, 1 ноября 2024 года.
Работники гражданской обороны тушат пожар, когда дым поднимается с места израильского авиаудара в Дахие, Бейрут, Ливан, пятница, 1 ноября 2024 года. Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС, сообщили в Армии обороны Израиля.

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На юге сектора Газа убит один из членов политбюро ХАМАС Изз ад-Дин Кассаб, сообщили в пятницу в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Он был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.

"Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Новые удары по Ливану

В ночь на пятницу израильская армия впервые за несколько дней нанесла авиаудары по южному району Бейрута - Дахии.

В нескольких кварталах возникли пожары, разрушены десятки зданий, сообщило государственное информагентство Ливана.

По данным ливанского министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских авиаударов на северо-востоке страны погибли 30 человек.

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Несмотря на растущее давление со стороны США и других членов международного сообщества, требующих прекращения огня в Газе и Ливане, интенсивные израильские удары по боевой группировке "Хезболлах" распространяются за пределы Ливана.

Ливанский минздрав сообщает, что с 8 октября 2023 года, когда группировка "Хезболлах" начала почти ежедневно обстреливать Израиль ракетами, вызвав ответные действия, погибло более 2800 человек и около 13 000 получили ранения.

Наземная операция ЦАХАЛ на юге Ливана началась в ночь на первое октября.

Мужчина и его семья едут на трехколесном тук-туке мимо автомобиля, поврежденного в результате израильского авиаудара в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан,
Мужчина и его семья едут на трехколесном тук-туке мимо автомобиля, поврежденного в результате израильского авиаудара в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан,Hussein Malla/AP

По данным палестинского минздрава, подконтрольного ХАМАС, за год конфликта в Газе погибло более 43 000 человек, при этом не уточняется, сколько из них были гражданскими лицами.

Израиль начал операцию "Железные мечи" после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, жертвами которого стали около 1200 человек - в основном мирные жители.

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