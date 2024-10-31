"Хезболлах" обстреляла север Израиля. Семь человек погибли

ЦАХАЛ сообщает, что боевики "Хезболлах" выпустили в четверг по Израилю десятки ракет. В результате обстрелов погибли по меньшей мере семь мирных жителей.
В четверг в результате ракетных обстрелов израильских городов Метула и Хайфа погибли по меньшей мере семь человек - трое израильтян и четверо иностранных рабочих, сообщили местные власти. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Обстрел вёлся с территории Ливана. Как сообщили в ЦАХАЛ, боевики группировки "Хезболлах" выпустили по территории Израиля десятки ракет, часть из которых была перехвачена средствами ПВО.
Это самое большое число жертв среди мирного населения в Израиле с начала наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана.
Израильские военные продолжают наносить удары по объектам "Хезболлах". В четверг в ЦАХАЛ повторно рекомендовали жителям города Баальбек на востоке Ливана эвакуироваться.
По оценкам ливанского правительства, с начала обострения конфликта между Израилем и "Хезболлах" более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.