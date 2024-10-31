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"Хезболлах" обстреляла север Израиля. Семь человек погибли

В ЦАХАЛ заявили, что часть выпущенных боевиками "Хезболлах" ракет удалось перехватить
В ЦАХАЛ заявили, что часть выпущенных боевиками "Хезболлах" ракет удалось перехватить Авторское право Maya Alleruzzo/AP
Авторское право Maya Alleruzzo/AP
By Euronews
Опубликовано
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ЦАХАЛ сообщает, что боевики "Хезболлах" выпустили в четверг по Израилю десятки ракет. В результате обстрелов погибли по меньшей мере семь мирных жителей.

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В четверг в результате ракетных обстрелов израильских городов Метула и Хайфа погибли по меньшей мере семь человек - трое израильтян и четверо иностранных рабочих, сообщили местные власти. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Обстрел вёлся с территории Ливана. Как сообщили в ЦАХАЛ, боевики группировки "Хезболлах" выпустили по территории Израиля десятки ракет, часть из которых была перехвачена средствами ПВО.

Это самое большое число жертв среди мирного населения в Израиле с начала наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам "Хезболлах". В четверг в ЦАХАЛ повторно рекомендовали жителям города Баальбек на востоке Ливана эвакуироваться.

По оценкам ливанского правительства, с начала обострения конфликта между Израилем и "Хезболлах" более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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