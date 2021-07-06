"Есть такой народ" против ГЕРБа

На предстоящих парламентских выборах в Болгарии, которые станут вторыми в этом году, партия-новичок "Есть такой народ" намерена бросить вызов партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Показавшая высокие результаты в ходе апрельского голосования новая политическая сила намерена развить свой успех 11 июля.

Однако лидер партии Слави Трифонов, певец и телеведущий, старается избегать всеобщего внимания.

Дамиан Воденичаров, Euronews: "В то время как Слави Трифонов в ходе этой политической кампании оставался столь же неуловимым, как и прежде, его партия полагалась на более традиционные способы общения с избирателями. Например, общие собрания по всей стране".

В городе Разград партийные эксперты представили подробные планы работы своего правительства в случае успеха. Партию часто критикуют за отсутствие четких целей и инициатив. В то же время жесткая граница между новыми партиями, выступающими против истеблишмента, и старыми, прослеживается отчетливо.

Тошко Йорданов, вице-председатель партии "Есть такой народ": "Две другие партии, выступающие против истеблишмента, не должны выражать готовность работать с партиями истеблишмента. Вы никогда не услышите этого от нас. ГЕРБ, Социалистическая партия, Движение за права и свободы - все должны держаться от них подальше при построении правительства".

После апрельских выборов партия "Есть такой народ", отказалась от попыток сформировать правительство именно из-за перспектив создания слишком сложных альянсов. Тем не менее и после этих выборов, согласно опросам общественного мнения, парламент останется очень раздробленным.

Тошко Йорданов: "Смысл правительства в том, чтобы оно могло выполнять свою работу, а не существовать ради себя самого. Я не знаю, что произойдет. Мне очень жаль, я знаю, что все хотят знать, каким будет наш следующий шаг, но сначала мы должны увидеть результаты. Затем мы решим, что делать".

Слави Трифонов недавно заявил, что не будет баллотироваться в парламент на этих выборах. Это усиливает неопределенность в отношении их результатов и перспектив будущего правительства.