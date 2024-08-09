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Британская полиция получит подкрепление, политики просят людей "уйти с улиц"

Полицейский фургон с булочками во время столкновений неуправляемой толпы с полицией во вторник, 30 июля 2024 года, в Саутпорте, северо-запад Англии.
Полицейский фургон с булочками во время столкновений неуправляемой толпы с полицией во вторник, 30 июля 2024 года, в Саутпорте, северо-запад Англии. Авторское право Richard McCarthy/AP
Авторское право Richard McCarthy/AP
By James Thomas
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Суды Великобритании с беспрецедентной скоростью рассматривают дела и выносят приговоры участникам беспорядков, организованных крайне правыми. Власти не исключают нового витка эскалации напряженности и просят не проводить в эти дни никаких публичных акций.

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В Великобритании в канун выходных мобилизуют полицейских и спецназ - до 1000 человек дополнительно. Власти опасаются усиления усиления антимигрантских волнений, начавшихся несколько дней назад. Тогда были арестованы десятки людей, громивших магазины и предприятия иностранцев, нападавших на полицейских.

"Вся сила закона"

Погромы, организованные крайне правыми, уже назвали самыми массовыми за последние 10 с лишним лет. Они начались в ответ на трагический инцидент - убийство трёх девочек в танцевальной студии в Саутпорте в конце июля. В соцестях распространилась информация, что задержанный по подозрению в нападении на детей подросток - мигрант и радикальный исламист (власти это опровергли: человек, о котором идет речь, родился в Великобритании, а его родители - выходцы из Руанды - прим.).

Наблюдатели отмечают рекордные сроки работы правосудия в эти дни: уже вынесены первые реальные приговоры погромщикам. Премьер-министр Кир Стармер пообещал, что виновники беспорядков "ощутят на себе всю силу закона". Британское правительство надеется, что суровые приговоры сдержат дальнейшую эскалацию. Одновременно они не исключают, что новый виток беспорядков может спровоцировать открытие в этих выходные нового сезона Английской премьер-лиги.

Лучше уйти с улиц

Правда, в обществе сохраняется надежда на то, что ситуацию удастся преломить. В среду вечером, когда полиция готовилась к очередной серии беспорядков, на улицах появились тысячи мирных участников антирасистских протестов .

Мирная акция в Лондоне, 7 августа, 2024
Мирная акция в Лондоне, 7 августа, 2024PA Wire/PA

Министр британского кабинета Ник Томас-Саймондс заявил, что правительство подходит к выходным "в состоянии повышенной готовности". Он посоветовал людям не посещать мирные акции в период, когда полиция сконцентрирована на преодолении кризиса.

"Поговорив с офицерами полиции о нагрузке, которую они испытывают, об их часах работы я, конечно, не думаю, что политики могут поощрять присутствие еще большего количества людей на наших улицах", - заметил он. Уточнив, что надо "проводить различие между британской традицией мирного протеста - которая является очень важной частью нашей политики - и насильственным бандитизмом, который мы наблюдаем".

Среди арестованных в связи с беспорядками были дети, самому младшему - 11 лет. Один 15-летний подросток признался, что бросил кусок тротуарной плитки кому-то в голову, а 14-летний мальчик подтвердил, что запускал петарды прямо в гуще толпы.

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