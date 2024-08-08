Демонстрации в ответ на беспорядки ультраправых прошли под охраной полиции

By Euronews

По всей стране арестованы более 400 участников погромов, многим уже предъявлены обвинения.

РЕКЛАМА

В ответ на беспорядки, устроенные ультраправыми, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов.

Опасаясь насилия, власти привлекли к охране порядка 6000 полицейских.

В большинстве случаев манифестации прошли мирно. Люди собрались возле агентств и юридических фирм, специализирующихся на вопросах миграции, которые были указаны в соцсетях как возможные цели нападения ультраправых.

В правительстве заявляют, что публикация такого рода целей может считаться преступлением, связанным с терроризмом.

Беспорядки, охватившие страну на днях, были спровоцированы дезинформацией вокруг убийства детей в танцевальной школе в Англии.

Арестованы 428 человек, обвинения уже предъявлены более чем 140 задержанным, ожидается, что это число возрастет.

В среду к трем годам тюремного заключения был приговорен участник погромов в Саутпорте, ударивший полицейского в лицо.