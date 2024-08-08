EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Демонстрации в ответ на беспорядки ультраправых прошли под охраной полиции

Митинг против ненависти и насилия
Митинг против ненависти и насилия Авторское право Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По всей стране арестованы более 400 участников погромов, многим уже предъявлены обвинения.

РЕКЛАМА

В ответ на беспорядки, устроенные ультраправыми, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов.

Опасаясь насилия, власти привлекли к охране порядка 6000 полицейских.

В большинстве случаев манифестации прошли мирно. Люди собрались возле агентств и юридических фирм, специализирующихся на вопросах миграции, которые были указаны в соцсетях как возможные цели нападения ультраправых.

В правительстве заявляют, что публикация такого рода целей может считаться преступлением, связанным с терроризмом.

Беспорядки, охватившие страну на днях, были спровоцированы дезинформацией вокруг убийства детей в танцевальной школе в Англии.

Арестованы 428 человек, обвинения уже предъявлены более чем 140 задержанным, ожидается, что это число возрастет.

В среду к трем годам тюремного заключения был приговорен участник погромов в Саутпорте, ударивший полицейского в лицо.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Беспорядки в Англии: Стармер осудил "ультраправый бандитизм"

Левые движения Франции выступили против инфляции

У европейских социал-демократов новый лидер

Беспорядки в Англии левые взгляды беспорядки