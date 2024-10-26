Судьбоносное голосование: в Грузии выбирают парламент

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В субботу в 8 утра в Грузии открылись избирательные участки для выборов депутатов парламента, которые многие в стране называют "судьбоносными". Многие опасаются, что в случае победы "Грузинской мечты" надежды на вступление страны в ЕС будут потеряны, а страна окончательно пойдет по пути автократии.

За несколько дней до выборов основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что если его партия получит в новом парламенте конституционное большинство, то будет запрещено оппозиционное "Единое национальное движение" и будет создана так называемая "новая оппозиция".

В парламент будут избраны 150 депутатов. Если ни одна из партий не получит 76 мест, необходимых для формирования правительства, президент предложит крупнейшей партии сформировать правящую коалицию.

Многие считают, что эти выборы могут стать самыми важными в их жизни: от них зависит, вернется ли Грузия на путь членства в ЕС или окончательно попадет в орбиту России.

"Это экзистенциальные выборы", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузины хотят "европейской интеграции, хотят двигаться вперед и хотят политики, которая принесет нам лучшее, более стабильное будущее", - сказала 29-летняя Кристина Тордия агентству Ассошиэйтед Пресс вскоре после голосования в столице страны Тбилиси.

По данным опросов, около 80 % грузин выступают за вступление в ЕС, а конституция страны обязывает ее лидеров добиваться членства в этом блоке и НАТО.

Но Брюссель отложил заявку Грузии на вступление в ЕС на неопределенный срок после того, как в июне правящая партия приняла так называемый "российский закон об иноагентах", сильно ограничивающий свободу слова.

Оппозиционные партии проигнорировали просьбу Зурабишвили объединиться перед выборами в единую коалицию, но подписали предложенную ей "хартию" о проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

В четверг Зурабишвили заявила AP, что она верит, что большинство грузин мобилизуется для голосования, "несмотря на некоторые случаи запугивания, несмотря на использование государственных ресурсов... и использование финансовых ресурсов" правительством.

"Грузинская мечта" разместила по всей стране рекламные щиты с черно-белыми изображениями разрушений в Украине и красочными изображениями жизни в Грузии, а также лозунгом "Скажи "нет" войне - выбери мир".

При этом правящая партия также заявила избирателям, что будет добиваться членства в ЕС. Ее сторонники также не видят причин, по которым Грузия не может вступить в ЕС, несмотря на принятые законы, и не рассматривают голосование как выбор между Брюсселем и Москвой.

"Мы помним все, что связано с Россией, включая Абхазию и Южную Осетию", - заявила на проправительственном митинге в интервью АР Латавра Дашниани.

По ее словам, голосование за правящую партию обеспечит Грузии "достойный вход в Европу", ссылаясь на ее консервативные ценности.

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в 8 утра по местному времени и закроются в 8 вечера.

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"Грузинская мечта" противостоит трем коалициям: "Единому национальному движению", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии".

Партия "Гахария для Грузии", созданная бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявила, что не будет вступать ни с кем в альянс, а поддержит оппозицию в формировании правительства.