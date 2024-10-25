Грузия готовится к выборам, которые определят дальнейший путь страны

By Euronews

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В субботу 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Их называют историческими, поскольку исход голосования может указать либо на будущую интеграцию государства с ЕС, либо на сближение с Москвой.

Борьба развернется между оппозиционными силами и правящей партией "Грузинская мечта", которая, как многие опасаются, тянет страну к авторитаризму.

И оппозиция, и "Грузинская мечта" в ходе предвыборной кампании заявляли о стремлении в Европу. Однако в искренности "Грузинской мечты" в ЕС сомневаются.

Минувшим летом Брюссель приостановил процесс вступления Грузии в Евросоюз после того, как в стране на фоне масштабных протестов был принят закон "О прозрачности иностранного влияния“, так называемый закон "об иностранных агентах".

В ЕС отметили, что этот закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии по статусу кандидата.

Согласно опросам, в Грузии порядка 70%-80% населения стабильно поддерживают евроинтеграцию. Многие опасаются, что в случае победы "Грузинской мечты", надежды на вступление страны в ЕС будут потеряны.