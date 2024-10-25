Обама поддержал Харрис на предвыборном митинге в ключевом штате Джорджия

By Euronews

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Экс-президент США Барак Обама присоединился к кандидату на пост главы государства Камале Харрис на митинге в Кларкстоне, в штате Джоржия. Это один из семи так называемых колеблющихся штатов, где шансы на победу демократа Харрис и ее оппонента республиканца Дональда Трампа примерно равны. Помимо Джорджии, речь идет о Мичигане, Северной Каролине, Неваде, Песильвании, Висконсине, и Аризоне.

Выступая перед избирателями, Харрис резко высказалась о своем оппоненте, сравнив его с преступниками, которых она преследовала, занимая должность окружного, а затем генерального прокурора.

Камала Харрис, вице-президент США: "На этих должностях я боролась с преступниками всех мастей: грабителями, мошенниками и рецидивистами. Я справилась с ними и победила. Что ж, Джорджия, через 12 дней настанет очередь Дональда Трампа".

На выборах президента в 2020 году Джорджия проголосовала за Джо Байдена. Он стал первым с 1992 года демократом, одержавшим победу в этом шате.

На митинге в Кларкстоне на сцену, помимо Обамы, вышли рок-легенда Брюс Спрингстин, режиссеры Спайк Ли и Тайлер Перри, и актер Сэмюэл Лерой Джексон. Трамп в тот же день провел митинг в кампусе Университета штата Аризона.

Согласно опросам, пока ни одному кандидату не удается значительно вырваться вперед. Выборы состоятся пятого ноября.