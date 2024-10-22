By Oman Al Yahyai и AP

Харрис и Трамп ведут борьбу за голоса избирателей в штатах, где проживает большое количество американцев арабского происхождения и евреев. Их голоса могут повлиять на исход выборов.

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До выборов в США осталось всего две недели. Одна из главных тем президентской гонки - продолжающийся кризис на Ближнем Востоке.

Вице-президент Камала Харрис и экс-глава государства Дональд Трамп ведут борьбу за голоса избирателей в таких штатах, как Мичиган и Пенсильвания, где проживает большое количество американце арабского происхождения и евреев.

Харрис выражает решительную поддержку Израилю и одновременно говорит о том, что в Газе слишком много жертв среди гражданского населения. Это балансирование порой вызывает неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны тех, кто неверно истолковал ее высказывания во время недавней встречи с избирателями. Тогда с Харрис вступил в перепалку пропалестински настроенный студент, говоривший о "геноциде" в Газе. Ответ Харрис интерпретировали как согласие с этим заявлением. Однако представитель ее кампании отметил, что она не соглашалась с подобными высказываниями.

Ранее Харрис заявила, что "первой и самой трагической историей" в нынешнем конфликте была атака ХАМАС 7 октября, в результате которой погибло около 1200 израильтян. Эти слова расстроили тех, кто посчитал, что она не уделяет должного внимания гибели более 40 тысяч палестинцев в Газе (данные подконтрольного ХАМАС минздрава), что привело к дальнейшей критике ее позиции.

Трамп занял другую позицию. Он утверждает, что конфликт не возник бы при его руководстве, и обещает прекратить противостояние сторон в случае его избрания президентом.

В недавних интервью ближневосточным телеканалам и постах на своей социальной медиаплатформе Truth Social Трамп заявил, что администрация Харрис приведет к эскалации конфликта, и даже предположил риск Третьей мировой войны.

"Если Камала получит еще четыре года, то следующие четыре десятилетия Ближний Восток будет пылать, а ваши дети отправятся на войну, возможно, даже на Третью мировую войну, чего никогда не произойдет с президентом Дональдом Джей Трампом во главе", - заявил Трамп.

Смогут ли Харрис и Трамп справиться с ближневосточным кризисом?

В то время как Харрис пытается согласовать свои идеи с политикой президента Джо Байдена и при этом придерживаться более резкого тона, некоторые члены Демократической партии обеспокоены непредсказуемыми, но смелыми внешнеполитическими заявлениями Трампа, которые привлекают внимание избирателей.

Аналитики отмечают этот контраст как потенциальный вызов для Харрис в последние дни кампании.

Опрос AP-NORC показывает: в том, что касается ближневосточной политики, ни один из кандидатов не имеет значительного преимущества. Избиратели разделились во мнении, кто лучше справится с ситуацией.

Однако Харрис сталкивается с некоторым недовольством внутри своей партии. Только две трети демократов считают, что она была бы лучшим кандидатом для решения конфликта, в то время как Трампа в данном вопросе поддерживают 8 из 10 республиканцев.

Hundreds gather for a rally in support of Lebanon in front of the Henry Ford Centennial Library in Dearborn, MI, 25 September 2024 Katy Kildee/Detroit News via AP

В Мичигане, где проживает крупнейшая в США арабо-американская община, ситуация на Ближнем Востоке воспринимается особенно остро. Представители общины призывают к прекращению огня и критикуют администрацию Байдена за ее позицию в отношении конфликта. Хотя Харрис изначально давала надежду на перемены, многие считают, что ее политика не слишком отличается от политики Байдена.

Несмотря на то, что и демократы, и республиканцы, в основном поддерживают Израиль, большая часть критики была направлена на Байдена.

Когда Харрис только начала свою предвыборную кампанию, лидеры арабской общины Америки возлагали на нее большие надежды. Однако эта надежда быстро угасла, поскольку сообщество посчитало, что она недостаточно дистанцировалась от политики Байдена.

Тем временем рекламные ролики, финансируемые Future Coalition PAC, группой, поддерживаемой Илоном Маском, нацелены на арабские общины в Мичигане и еврейских избирателей в Пенсильвании. Каждый из них подчеркивает различные аспекты позиции Харрис в отношении Израиля.

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Морган Финкельштейн, представитель Камалы Харрис, назвал подход Дональда Трампа к Ближнему Востоку одним из сигналов о том, что "неконтролируемый и неустойчивый Трамп слишком опасен". "Это вернуло бы нас к хаотичному, однобокому подходу, который бы сделал мир менее безопасным и ослабил бы Америку", — заключил Финкельштейн.