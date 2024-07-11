После смерти российского оппозиционера Алексея Навального его жена Юлия поклялась продолжить его дело. Теперь российский суд ее заочно арестовал, Росфинмониториг заморозил счета, и Кремль, очевидно, хочет заставить замолчать и ее. Что ждет российскую оппозицию дальше?

РЕКЛАМА

Алексей Навальный был, вероятно, самым известным российским оппозиционным политиком. Отношение к нему было неоднозначное, так как в начале своей политической карьеры он допускал расистские и ксенофобские высказывания о выходцах из Средней Азии и коренных народах России. Некоторые до сих пор не могут простить его за это.

Однако его действия давали надежду миллионам людей как в России, так и за ее пределами, вплоть до его смерти в заключении в феврале.

В начале июня в честь дня рождения Алексея Навального в Германии состоялся концерт, на котором выступила его жена Юлия Навальная: "Пожалуйста, помните, мы сильные, мы смелые, нас много , а главное, что отличает нас от людей, которые сейчас захватили нашу страну, это достоинство, честь, правда и любовь".

В России выдан ордер на арест Навальной

Правозащитница в изгнании объявлена властями РФ в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную на 2 месяца по обвинению "в участии в экстремистском сообществе". 11 июля Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в перечень лиц и организаций, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору", это означает, что банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Сама Навальная написала на своей странице на платформе Х: "Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не в комфортабельной камере в Гааге, а в России - в той самой камере 2х3 метра, где он убил Алексея Навального".

Навальный дал надежду российскому народу

Россиян Игорь (это не настоящее имя) согласился поговорить с Euronews. Он не называет себя поклонником Навального, но говорит, что Навальный дал ему надежду. Игорь родом из России, но покинул страну в сентябре прошлого года после объявления частичной мобилизации и сейчас живет в ЕС. Он пожелал остаться неизвестным, опасаясь, что его высказывания могут быть использованы против него.

Игорь объясняет, почему ему понравился Навальный, несмотря на его первоначальный скептицизм: "Я не обязательно поддерживаю Навального, но он сделал что-то хорошее для России. Меня впечатлило, что он ничего не боится".

Игорь долгое время сомневался в искренности Навального, "но когда государство убило его, я понял, на что способно правительство". Игорь говорит, что его особенно впечатлил тот факт, что Навальный открыто говорил то, что все знали: "Все знали, что они [в правительстве] лгут, но Навальный это сказал открыто и даже в какой-то степени доказал". Он ссылается на разоблачительные видеоролики команды Навального, такие как ролик о дворце Путина, который был опубликован в 2021 году, когда Навальный уже находился в тюрьме. На YouTube ео набрал более 130 миллионов просмотров.

Игорь объясняет, почему Навальный был полезен для российского народа: "В России есть некий инфантилизм - долгое время царь говорил, что нужно делать, потом Советский Союз. У меня также было ощущение, что многие люди хотели, чтобы Навальный говорил им, что делать, но он хотел обратного: Навальный хотел, чтобы люди сами выбирали, как им жить".

Игорь был опечален смертью Навального; он считает, что Навальный не имел большого влияния из тюрьмы. Но он видит в смерти Навального символ того, "что Россия может очнуться от своего инфантилизма".

Вопрос о человеке, который может показать народу России, что снова может громко выступить против Путина, остается открытым. Есть ли сейчас в России такой человек, как Навальный?

Кто может стать новым лидером российской оппозиции?

Анке Гизен - член правления немецкой и международной ассоциации "Мемориал", которая была удостоена Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с белорусской и украинской организациями, знает Россию с 1980-х годов.

Гизен говорит, что она пессимистично относится к идее "новоого Навального". "Я не думаю, что такая фигура, как Алексей Навальный, может появиться в настоящее время, потому что люди обычно находятся в изгнании, а затем не имеют никакого влияния в стране или имеют лишь очень ограниченное влияние". Гизен добавляет: "Или давление в стране, слежка, законы и аресты настолько экстремальны, что такая фигура не может развиваться в данный момент".

Вдова Навального Юлия Навальная Donogh McCabe

Представители демократической оппозиции, которые все еще находятся в России, и те, кто находятся в изгнании, все еще могут быть на связи, пока интернет остается свободным. Но Путин уже несколько раз заявлял, что хочет создать для России "суверенный" интернет по китайской модели. Уже сейчас некоторые международные сайты в России заблокированы, и доступ к ним возможен только через VPN.

"Мы также видим на примере Навального, что он был очень убедителен как личность. Но это не поддерживает демократию. Демократия поддерживается институтами, которым люди доверяют. И я думаю, что демократическая оппозиция в изгнании тоже может этому поучиться. Что институты полезны, что правила полезны. Что подчинение тоже может быть полезным, и что оно не всегда сводится к проталкиванию личных планов - вот мое пожелание", — говорит Анке Гизен.

РЕКЛАМА

Оппозиция должна объединиться для эффективной работы

Как студент-политолог, выросший в России, отец которого работал в российской оппозиции, Манвел наблюдает за положением оппозиции с некоторого расстояния. Он видит, что оппозиция разделена на три группы: "На мой взгляд, в настоящее время существуют три большие группы, которые потенциально эффективны.

С одной стороны, это ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, который ранее возглавлял Алексей Навальный. Вторая большая группа - это группа Михаила Ходорковского с теми средствами, которые остались у него со времен работы в ЮКОСе [бывшая крупная негосударственная нефтяная компания]. И третья группа - самая маленькая, особенно с точки зрения финансовых ресурсов. Это такие общественные деятели, как политик и блогер Максим Кац, а также различные журналистские редакции вроде "Эха Москвы" и политологи вроде Екатерины Шульман".

Манвел также отмечает, что объединение различных групп нежелательно для некоторых акторов. Но что объединяет оппозицию? "В любом случае, желание мирной России, России с демократией и без пренебрежения к правам человека".

Манвел говорит: "Мой подход заключается в том, что для формирования эффективной политики против Путина эти оппозиционеры должны сначала создать совместную комиссию или совет, как это произошло в 2012 году с Координационным советом оппозиции". Тогда был создан комитет из 45 человек, который должен был возглавить протесты против переизбрания Владимира Путина на пост президента и его партии "Единая Россия".

РЕКЛАМА

Усилить утечку мозгов и денег из России

Так же как Анке Гизен из "Мемориала" хотела бы, чтобы оппозиция в изгнании на Западе имела возможность учиться тому, как создавать институты демократии, у Манвела тоже есть пожелание не только для оппозиции, но и для западных стран:

"Я бы определенно хотел видеть скоординированную работу и, в конечном счете, прагматичную, рациональную политику. Чтобы институты на Западе были призваны, так сказать, увеличить утечку мозгов и денег из России".

Для политолога это вопрос того, что должно быть достигнуто. "Потому что мы видели, что переселенцы, которые уехали из России, а потом вернулись - есть отчет Bloomberg - они гарантировали до трети прироста ВВП в 2023 году. Это очень важный экономический слой в России, который просто уезжает из России. И нам нужно мотивировать этих людей приехать сюда, так сказать, работать на эту экономику, а не продолжать поддерживать путинскую экономику. И российская оппозиция должна требовать этого снова, снова и снова".

Концерт в честь Алексея Навального в Берлине Donogh McCabe

Манвел говорит, что оппозиция должна "призывать национальные парламенты, а также Еврокомиссию и парламент ЕС облегчить людям выезд из России".

РЕКЛАМА

Он знает, что это может звучать морально проблематично, но для Манвела это вопрос цели. И если рациональной, прагматичной целью является прекращение войны в Украине и ослабление путинской системы, "тогда мы должны повлиять и на его экономику, используя те инструменты, которые доступны нам здесь. Это утечка мозгов и денег - это мой призыв и к западным институтам".