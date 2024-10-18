Президент США Джо Байден призвал Запад усилить поддержку Украины

By Euronews, AP

Призыв прозвучал на фоне опасений, что победа Дональда Трампа может нарушить тенденцию, которую Байден надеется передать вице-президенту Камале Харрис.

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Уходящий президент США Джо Байден призвал западных союзников Украины продолжать оказывать поддержку Киеву во время встречи в пятницу с европейскими партнерами в Берлине, заявив, что важно "сохранять нашу решимость".

Байдена принимал Олаф Шольц, канцлер Германии , вторым по величине военным поставщиком Украины после США.

"Сейчас, когда Украине предстоит суровая зима, мы должны - мы должны - сохранять нашу решимость, наши усилия и нашу поддержку, - сказал Байден. - И я знаю, что цена тяжела. Не заблуждайтесь, она меркнет по сравнению с ценой жизни в мире, где преобладает агрессия, где большие государства нападают и запугивают маленькие просто потому, что могут".

"Мы будем стоять рядом с Украиной до тех пор, пока это будет необходимо, - сказал Шольц, напомнив о планируемом пакете международных кредитов в размере 50 млрд долларов, финансируемых за счет процентов от прибыли с замороженных российских активов.

Визит проходит на фоне опасений, что победа Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, может нарушить отношения, которые Байден, уходящий лидер США, надеется передать вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов.

К лидерам Гремании и США присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, которые также прибыли в Берлин. Обсуждалась ситуация в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Байден сообщил, что говорил с премьер-министром Израиля в связи с убийством лидера ХАМАС Яхьи Синвара, которое он назвал "справделивым возмездием".

"Я сказал вчера премьер-министру Израиля: "Давайте сделаем этот момент возможностью для поиска пути к миру и лучшему будущему в Газе без ХАМАС", - сказал президент США.

Президент Джо Байден и канцлер Германии Олафу Шольцу в Берлине, Германия - пятница, 18 октября 2024 года Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Президентские выборы в США, до которых осталось менее трех недель, отбрасывают длинную тень на пятничный визит, поскольку растут опасения, что победа Трампа может возродить эру тарифов на услуги ключевых партнеров США по безопасности.

Дональд Трамп в течение долгого времени выражал безразличие к безопасности Украины, отказавшись ответить во время недавних президентских дебатов, хочет ли он, чтобы союзник США выиграл войну против России.

Он также выразил сомнение в том, что встанет на защиту членов НАТО, если они подвергнутся нападению.

"Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну", - заявил он на недавнем митинге в Джорджии.

Шольц, похоже, ответил на эти опасения в Берлине:

"Наша позиция ясна: мы поддерживаем Украину так сильно, как только возможно", - сказал канцлер. - В то же время мы заботимся о том, чтобы НАТО не стала стороной в войне, чтобы эта война не вылилась в еще большую катастрофу".

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Посетив других ключевых союзников, таких как Япония, Южная Корея, Франция, Индия, Великобритания, Польша и Украина, Байден не хотел, чтобы его срок полномочий закончился без потенциально последнего визита в Европу.

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81-летний Байден был удостоен высшей степени немецкого ордена "За заслуги" за вклад в развитие трансатлантических отношений, которым в 1994 году был также награжден бывший президент США Джордж Буш-старший в знак признания его поддержки воссоединения Германии.