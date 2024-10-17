Как визит Байдена в Германию повлияет на будущее ЕС и НАТО

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Президент США Джо Байден посещает Берлин — чуть позже запланированного, поскольку последствия урагана заставили его отложить поездку, равно как и встречу с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Рамштайн.

Учитывая, что в следующем месяце состоятся выборы в США, многие задаются вопросом — приблизит ли визит Байдена Украину к членству в НАТО?

Рейчел Таузендфройнд, эксперт по трансатлантическим вопросам:

«Я удивилась бы, если итогом этой встречи стало бы что-нибудь сенсационное. Встреча носит скорее символический характер. Я думаю, что Байден должен еще раз подчеркнуть, насколько важна поддержка Украины, насколько важно взаимодействие США с Европой и лидерство США. Всё это — наследие его президентства. Так что он просто хотел напомнить об этом и подготовить почву для разговора. Действительно важные решения, такие как будущее Украины в НАТО, не будут приняты до ноября. И европейцам придется сыграть в этом свою роль».

Как выборы в США повлияют на будущее НАТО?

Рейчел Таузендфройнд, эксперт по трансатлантическим вопросам:

«Негативный сценарий и при Трампе, и при Харрис — если ЕС окажется сильно разделён, как мы и предполагаем. Это очень сильно ослабит НАТО, потому что существует серьёзная угроза безопасности на восточной границе, которая требует либо масштабного присутствия США, либо серьёзных перемен со стороны Европы, чтобы европейцы усилили свои возможности. И если европейцы этого не сделают, то к 2025 году будет очень ослабленное НАТО и очень ослабленная европейская безопасность».

А если президентом изберут Харрис?

Рейчел Таузендфройнд, эксперт по трансатлантическим вопросам:

«И при Харрис мы увидим похожий результат, менее драматичный, может быть, позже — к 2027, 2028 году, просто потому, что у США не будет возможности уделять Европе столько внимания, сколько было раньше».

Эксперты по безопасности призывают Европу принять единый подход к производству оружия и говорят о необходимости жёстких и скорых решений в отношении будущего НАТО.