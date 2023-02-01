Журналистам показали одну из пыточных Херсона

В Херсоне на юге Украины, оккупированном российской армией с начала марта и до середины ноября, сотрудники Национальной гвардии показали журналистам одну из пыточных.

Она находилась в здании областного полицейского управления; некоторые его помещения до сих пор завалены личными вещами содержавшихся здесь жителей города.

У нас в распоряжении более 300 дел о людях, которых здесь держали и пытали. Расследование всё ещё продолжается, и число дел растёт с каждым днём Андрей Кованный Национальная гвардия Украины

Эта пыточная свидетельствует о методах выбивания признаний, которые, по словам сотрудника Национальной гвардии, применяли россияне.

Есть достаточно информации, чтобы доказать, что здесь содержались люди. Они использовали электричество, противогазы, перекрывали воздух. Людей лишали еды, лишали сна и очень сильно били... Андрей Кованный Национальная гвардия Украины

На стене одной их камер нацарапано "Слава России!", "Слава Путину!" и "Слава Шойгу!", а также полный текст гимна России , который, по признаниям многих задержанных жителей Херсона, их заставляли учить наизусть.