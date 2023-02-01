Журналистам показали одну из пыточных Херсона

Журналистам показали одну из пыточных ХерсонаКомментарии
Euronews и AP, AFP
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В Херсоне на юге Украины, оккупированном российской армией с начала марта и до середины ноября, сотрудники Национальной гвардии показали журналистам одну из пыточных.
Она находилась в здании областного полицейского управления; некоторые его помещения до сих пор завалены личными вещами содержавшихся здесь жителей города.
Эта пыточная свидетельствует о методах выбивания признаний, которые, по словам сотрудника Национальной гвардии, применяли россияне.
На стене одной их камер нацарапано "Слава России!", "Слава Путину!" и "Слава Шойгу!", а также полный текст гимна России , который, по признаниям многих задержанных жителей Херсона, их заставляли учить наизусть.