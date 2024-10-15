Iran Air отменяет рейсы в Европу из-за санкций

By یورونیوز فارسی

Авиакомпания Iran Air отменила рейс в Европу после новых санкций ЕС против иранского режима.

РЕКЛАМА

Зрители персидской службы Euronews сообщают о получении текстовых сообщений из аэропорта имама Хомейни об отмене рейсов в европейские пункты назначения. В аэропорту подтвердили отмену рейса Тегеран-Париж.

Когда пассажиры спросили, в чем причина отмены рейса, авиакомпания сообщила им, что причина связана с санкциями ЕС против авиакомпании.

В понедельник Европейский союз добавил авиакомпании Iran Air, Mahan и Saha в свой санкционный список, введя новые ограничения против иранских физических и юридических лиц.

Санкции направлены против компаний и частных лиц, участвующих в ракетной программе Air N. Эти компании фактически участвовали в создании, поставке и транспортировке дронов, а также используемых в них деталей в Россию.

Авиакомпании IranAir, Mahan и Saha официально не выпустили уведомления по этому поводу.