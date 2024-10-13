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США направят систему ПРО и войска в Израиль из-за угроз со стороны Ирана

Система ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) демонстрируется во время выставки "Сделано в Америке" на Южной лужайке Белого дома.
Система ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) демонстрируется во время выставки "Сделано в Америке" на Южной лужайке Белого дома. Авторское право Alex Brandon/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews, AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пентагон отправит в Израиль батарею системы THAAD и войска, несмотря на то, что Иран в воскресенье предостерёг США от этого шага. Решение "подчёркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и находящихся там американцев", заявили в ответ в Вашингтоне.

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Пентагон заявил, что отправит в Израиль батарею системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и войска, несмотря на то, что Иран в воскресенье предупредил Вашингтон, чтобы американские ВС не входили в Израиль.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что министр обороны Ллойд Остин дал разрешение на развертывание батареи THAAD по указанию президента Джо Байдена. Система поможет укрепить противовоздушную оборону Израиля после ракетных атак Ирана в апреле и октябре, говорится в заявлении.

"Эти действия подчёркивают железную приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых атак баллистическими ракетами со стороны Ирана", - подчеркнул Райдер.

Иранский режим в ответ заявил устами министра иностранных дел Аббаса Арагчи на сайте X, что у Тегерана "нет красных линий в защите своего народа и интересов".

Наблюдатели также не исключают, что Израиль готовит военный ответ на иранскую атаку 1 октября, когда тот выпустил по Израилю до 180 ракет.

Пока не ясно, откуда прибывает батарея THAAD. В конце прошлого года, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, США развернули одну из батарей на Ближнем Востоке вместе с дополнительными батальонами Patriot, чтобы усилить защиту американских сил в регионе.

Согласно апрельскому отчёту Исследовательской службы Конгресса, у армии семь батарей THAAD. Как правило, каждая из них состоит из шести пусковых установок на грузовиках, 48 перехватчиков, а также радиолокационного оборудования. Для её обслуживания требуется 95 солдат.

THAAD считается системой, дополняющей Patriot, но способной защитить более обширную территорию. Она может поражать цели на расстоянии 150-200 километров.

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