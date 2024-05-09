By Euronews и AP

США приостановят поставки оружия Израилю, если израильские войска начнут полномасштабное вторжение в Рафах, заявил Джон Байден. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал слова президента США "тяжёлыми и разочаровывающими".

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Президент США Джо Байден предупредил Израиль, что Вашингтон прекратит поставки некоторых видов оружия, если наземное наступление в Рафахе продолжится. Это самое серьезное предупреждение со стороны союзника Израиля, связанное с беспокойством за жизни палестинских беженцев, переселившихся в город на юге Газы.

При этом Байден несколько смягчил свое заявление, добавив что США "продолжат обеспечивать безопасность Израиля".

Тем не менее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал заявление Байдена "тяжёлым" и "вызывающим разочарование".

В среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил журналистам, что Вашингтон уже приостановил поставку авиационных бомб.

"Они еще не начали полномасштабную военную операцию, - сказал он. - У нас по-прежнему есть опасения по поводу возможной операции в Рафахе. Мы ясно дали это понять. Мы дали это понять израильскому правительству в частном порядке, и, конечно, все, начиная с президента, дали это понять публично".

Израильские планы по вводу войск в Рафах для уничтожения батальонов ХАМАС, которые, как утверждается, базируются там, подверглись ожесточенной международной критике.

Свыше 1,4 миллиона палестинцев, то есть более половины населения Газы, нашли убежище в Рафахе, перебравшись туда по рекомендации Израиля, который объявил эту территорию безопасной зоной. Большинство из них живут во временных палаточных лагерях с ограниченным доступом к пище, воде и медицинскому обслуживанию.

"Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима, - отметил министр обороны США Ллойд Остин, - Но даже с учетом этого, мы сейчас пересматриваем ближайшие поставки в контексте разворачивающихся событий в Рафахе".

Израиль начал "ограниченную" военную операцию в Рафахе во вторник, захватив важнейший пограничный переход с Египтом, чтобы перекрыть поставки оружия и средств, которые поступают через него ХАМАС.

Displaced Palestinians arrive in central Gaza after fleeing from Rafah, May 8, 2024 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

За день до этого израильские военные приказали 100 тысячам палестинцев эвакуироваться из восточной части города в "гуманитарную зону" в прибрежном муниципалитете Аль-Маваси.

"Мы эвакуировались отсюда из-за листовок, которые разбрасывала израильская армия, - говорит один из перебравшихся в Аль-Маваси жителей Газы Мухаммад Райхан, - Они настояли на том, чтобы мы полностью эвакуировались из этого района".

Организация Объединенных Наций заявляет, что гуманитарная ситуация в Газе остается "крайне нестабильной", сотрудники агентства сообщают о многочисленных проблемах.

"На данный момент ни через КПП "Керем-Шалом", ни через КПП "Рафах" в сектор Газа не поступало никаких грузов для использования в гуманитарных операциях", - заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Израильские военные заверяют, что в среду КПП "Керем-Шалом" вновь открылся для машин с гуманитарной помощью. Он был закрыт в выходные после ракетного обстрела ХАМАС.