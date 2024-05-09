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Байден: США прекратят поставки оружия Израилю, если наступление на Рафах продолжится

Израильские солдаты работают на бронированных военных машинах на перевалочной базе недалеко от границы между Израилем и Газой, на юге Израиля, среда, 8 мая 2024 года.
Израильские солдаты работают на бронированных военных машинах на перевалочной базе недалеко от границы между Израилем и Газой, на юге Израиля, среда, 8 мая 2024 года. Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

США приостановят поставки оружия Израилю, если израильские войска начнут полномасштабное вторжение в Рафах, заявил Джон Байден. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал слова президента США "тяжёлыми и разочаровывающими".

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Президент США Джо Байден предупредил Израиль, что Вашингтон прекратит поставки некоторых видов оружия, если наземное наступление в Рафахе продолжится. Это самое серьезное предупреждение со стороны союзника Израиля, связанное с беспокойством за жизни палестинских беженцев, переселившихся в город на юге Газы.

При этом Байден несколько смягчил свое заявление, добавив что США "продолжат обеспечивать безопасность Израиля".

Тем не менее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал заявление Байдена "тяжёлым" и "вызывающим разочарование". 

В среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил журналистам, что Вашингтон уже приостановил поставку авиационных бомб.

"Они еще не начали полномасштабную военную операцию, - сказал он. - У нас по-прежнему есть опасения по поводу возможной операции в Рафахе. Мы ясно дали это понять. Мы дали это понять израильскому правительству в частном порядке, и, конечно, все, начиная с президента, дали это понять публично".

Израильские планы по вводу войск в Рафах для уничтожения батальонов ХАМАС, которые, как утверждается, базируются там, подверглись ожесточенной международной критике.

Свыше 1,4 миллиона палестинцев, то есть более половины населения Газы, нашли убежище в Рафахе, перебравшись туда по рекомендации Израиля, который объявил эту территорию безопасной зоной. Большинство из них живут во временных палаточных лагерях с ограниченным доступом к пище, воде и медицинскому обслуживанию.

"Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима, - отметил министр обороны США Ллойд Остин, - Но даже с учетом этого, мы сейчас пересматриваем  ближайшие поставки в контексте разворачивающихся событий в Рафахе".

Израиль начал "ограниченную" военную операцию в Рафахе во вторник, захватив важнейший пограничный переход с Египтом, чтобы перекрыть поставки оружия и средств, которые поступают через него ХАМАС.

Displaced Palestinians arrive in central Gaza after fleeing from Rafah, May 8, 2024
Displaced Palestinians arrive in central Gaza after fleeing from Rafah, May 8, 2024Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

За день до этого израильские военные приказали 100 тысячам палестинцев эвакуироваться из восточной части города в "гуманитарную зону" в прибрежном муниципалитете Аль-Маваси.

"Мы эвакуировались отсюда из-за листовок, которые разбрасывала израильская армия, - говорит один из перебравшихся в Аль-Маваси жителей Газы Мухаммад Райхан, - Они настояли на том, чтобы мы полностью эвакуировались из этого района".

Организация Объединенных Наций заявляет, что гуманитарная ситуация в Газе остается "крайне нестабильной", сотрудники агентства сообщают о многочисленных проблемах.

"На данный момент ни через КПП "Керем-Шалом", ни через КПП "Рафах" в сектор Газа не поступало никаких грузов для использования в гуманитарных операциях", - заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Израильские военные заверяют, что в среду КПП "Керем-Шалом" вновь открылся для машин с гуманитарной помощью. Он был закрыт в выходные после ракетного обстрела ХАМАС.

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