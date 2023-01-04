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Франция

Правительство Франции завершает подготовку пенсионной реформы

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 Андрей Позняков
Премьер-министр Франции Элизабет Борн перед переговорами с профсоюзами
Премьер-министр Франции Элизабет Борн перед переговорами с профсоюзами   -   Авторское право  Кадр из видео AFP

Премьер-министр Франции Элизабет Борн провела переговоры с профсоюзами по вопросу о повышении пенсионного возраста. Правительство обещает уже 10 января официально представить проект реформы, которая грозит спровоцировать волну массовых протестных выступлений.

По словам главы кабинета министров, пенсионный возраст хотят повысить с 62 до 64 или 65 лет. Ни один из предложенных вариантов не нашёл понимания у Французской демократической конфедерации труда, которая участвовала в переговорах, – рассказал её лидер Лоран Берже:

«Конфедерация, как вы понимаете, выступает против повышения пенсионного возраста. То есть она выступает не только против 65 лет, но также против 64, я могу продолжать перечислять и дальше. И поэтому сегодня мы жёстко обозначили нашу позицию».

В последний раз правительство добивалось пересмотра пенсионного возраста во Франции в 2011 – он был постепенно повышен с 60 до 62 лет. Новую реформу обосновывают необходимость сбалансировать пенсионную систему. Вместе с тем, в преддверии встречи с профсоюзами Элизабет Борн заявляла, что это не единственное возможное решение.