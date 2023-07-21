Обновленное правительство Франции приступило к работе

Euronews

В четверг во Франции сменился кабинет министров. Свои должности сохранили главы почти всех ключевых министерств, но курировать отрасли внутренней политики будут новые люди.

Обновленное правительство Франции официально приступило к работе. На первом заседании кабинета президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость ответить на беспорядки, охватившие страну после того, как полицейский застрелил 17-летнего Наэля во время проверки на дороге.

"Нам предстоит дать глубокий ответ на беспорядки, которые пережила страна в начале июля, помимо экстренных мер реагирования. Мы ясно видим из кризисов, что существует риск фрагментации, глубокого раскола нации. И есть потребность в авторитете, уважении и обоснованной надежде одновременно. Это полный и глубокий ответ, который разыгрывается в национальном масштабе", — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также еще раз отметил, что полностью доверяет премьер-министру Элизабет Борн.

О перестановках во французском правительстве было объявлено накануне. Свои посты сохранили почти все ключевые министры (финансов, внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и труда), при этом курировать отрасли внутренней политики будут новые люди.

В частности, министром образования стал 34-летний Габриэль Атталь, занимавший пост официального представителя правительства при Жане Кастексе, которого называют протеже Макрона. Здравоохранение возглавил технократ без медицинского образования Орельян Руссо, в пандемию управлявший медучреждениями столичного региона Иль-де-Франс.

Всего в правительство вошли восемь новых министров и государственных секретарей.

Критики уже обвинили Эммануэля Макрона и Элизабет Борн в том, что они уволили из кабинета почти всех выходцев из гражданского общества и заменили их на представителей политического истеблишмента.