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Миграция в Евросоюзе: между законом, гуманностью и реальностью

Доктор права Ольга Гулина, +Benefit Research& Consulting GmbH, Германия.
Доктор права Ольга Гулина, +Benefit Research& Consulting GmbH, Германия. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Марина Островская
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«Сегодняшняя ситуация внутри ЕС по теме миграции напоминает «Ученика Чародея» Гете: «die Geister, die ich rief, - werde ich nicht mehr los...» («и духи, которых я призывал, теперь будут мною управлять»). На вопросы Euronews отвечает Ольга Гулина, доктор права, эксперт по вопросам миграции.

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Euronews: - Последние недели были богаты на события в области миграции: Германия закрыла сухопутные границы, штраф Венгрии, Нидерланды попросили исключить страну из Пакта. Что происходит? Взрыв из-за нерешенных проблем?

Ольга Гулина, доктор права, эксперт по вопросам миграции в +Benefit Research& Consulting GmbH, Германия:

Сложность сегодняшней ситуации по урегулированию миграции и убежища - это смешение правовых полей и правовой динамики, а также излишнее регулирование.

- Один ваш вопрос затрагивает сразу несколько проблем. Сложность сегодняшней ситуации по урегулированию миграции и убежища - это смешение правовых полей и правовой динамики, а также излишнее регулирование. Внутри ЕС действует Шенгенское соглашение. В мае этого года в него были внесены правила, по которым страны-члены Шенгенского соглашения смогут закрывать контрольно-пропускные пункты в случаях, когда они не справляются с притоком незаконных мигрантов и видят в этом угрозу общественной безопасности. Сегодняшняя ситуация внутри ЕС в области миграции напоминает «Ученика Чародея» Гете: «die Geister, die ich rief, - werde ich nicht mehr los...» («и духи, которых я призывал, теперь будут мною управлять...)

Euronews: - И страны стали действовать...

ОГ: - Да, Германия ввела контроль на сухопутных внутренних границах 16 сентября. Но еще раньше, минувшим летом, Финляндия приняла закон о противодействии инструментализированной миграции (Act on Temporary Measures to Combat Instrumentalised Migration) со стороны РФ.

Парламент Польши обсуждает меры, позволяющие пограничникам при определенных условиях стрелять боевыми патронами в людей, которые пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Это два ярких примера (а их гораздо больше), когда вопрос основополагающего человеческого права на убежище отходит на второй план по сравнению с индивидуальными интересами страны ЕС и защиты ее границ.

Нарушение правил и норм в области регулирования миграции становится pratique constante среди стран ЕС.

Нарушение правил и норм в области регулирования миграции становится pratique constante среди стран ЕС. Правовой случай со штрафом в 200 млн евро в отношении Венгрии войдет в юридическую историю ЕС не только самим наказанием, сколько турбулентностью процессов, которые наложение этого штрафа запустило в странах-членах ЕС: Будапешт присоединился к Амстердаму и запросил выход из пакта о миграции и предоставления убежища.

Учитывая динамику последних лет в странах ЕС, эксперты склоняются к мнению, что усиливающиеся радикальные и антимиграционные настроения электората в странах ЕС приведут к более жесткой и рестриктивной миграционной политике. Хотя будем верить и надеяться, что это не приведет к полному распаду и уничтожению европейской идеи.

Euronews: - Есть ли варианты по борьбе с нелегальной миграцией в ЕС? Или помогают только жесткие меры?

ОГ: - Каждая страна Европы сегодня пробует найти свое решение миграционного вызова методом «проб и ошибок». Швеция, к примеру, объявила о повышении сумм выплат при добровольном возвращении мигрантов в страну происхождения. Норвегия делает ставку на интеграцию гуманитарных мигрантов через получение профессий и работы.

При этом общий настрой стран ЕС я бы охарактеризовала как «между Сциллой и Харибдой», когда ни одно из предложенных решений или идей не идеально. Так, Италия уже договорилась с Албанией об экстерриториальной процедуре рассмотрения убежища и содержания лиц, запращивающих защиты в Италии. Внутри Европарламента есть силы, ратующие за политику европейского убежища по «руандовской схеме» Великобритании. Дания, кстати, еще в 2021 г. приступила к обсуждению подобных планов и тоже с Руандой.

Euronews: - И как это соотносится с идеями основателей Евросоюза? Помнится, что в Европе весьма резко выступали против подобной практики австралийских властей...

ОГ: - Естественно, все эти инициативы мало совмещаются с идеями основателей Евросоюза о свободном перемещении, верховенстве права и Европе без заборов и границ. Гораздо более драматично, что многие сегодняшние практики регулирования миграции и убежища, как то вынесение процесса рассмотрения прошений об убежище в третьи страны, уже давно нашли осуждение и были признаны нарушением права. Так мировое сообщество признало нарушениями гуманитарного права и требовало остановить экстерриториальные практики рассмотрения прошений на островах Папуа – Новая Гвинея для лиц, запрашивающих убежище в Австралии.

Поиск жестких, а не гибких вариантов решений миграционного вызова в долгосрочной перспективе будет играть в ущерб самой идеи ЕС как глобального лидера и ориентира в области прав человека.

Поиск жестких, а не гибких вариантов решений миграционного вызова в долгосрочной перспективе будет играть в ущерб самой идеи ЕС как глобального лидера и ориентира в области прав человека. Жесткие меры хороши при ловле крыс и мышей, а миграция – это сложный и многогранный социальный процесс для всех игроков.

Euronews: - Достаточно ли открыто и честно обсуждается тема миграции в странах ЕС? Не замалчивается ли проблема?

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ОГ: - Очень непростой вопрос, да и сама ситуация мне представляется сложной. Страны ЕС постепенно отходят от общего видения миграционной задачи. Они ориентируются по большей части на свои внутренние цели и мнение доминирующей массы электората, который в своем большинстве устал вникать в сложности миграционных споров между государствами ЕС.

Введение пограничного контроля Германией уже вызвало цепную реакцию в соседних странах: Австрия заявила, что не будет принимать мигрантов, которых высылает Германия. Власти Польши назвали поведение Германии «неприемлемым», ведь теперь встанет вопрос о пересмотре многолетней практики Польши по транзиту гуманитарных мигрантов. Под вопросом и принятый в мае 2024 г. Пакт ЕС о совместной реформе предоставления убежища. Непонятно, как должна быть реализована идея солидарного распределения мигрантов и идея открытых границ при соблюдении права на убежище.

Мне близка позиция властей Греции, которые заявили, что наплыв в Германию гуманитарных мигрантов связан не столько с отсутствием контроля на границах, сколько с правилами и размером предоставления им социальной поддержки.

И здесь мне близка позиция властей Греции, которые заявили, что наплыв в Германию гуманитарных мигрантов связан не столько с отсутствием контроля на границах, сколько с правилами и размером предоставления им социальной поддержки. А это уже вопрос внутренней политики Германии. Обсуждение, пересмотр или урегулирование в этой области могли бы помочь избежать таких кардинальных мер, как введение пограничных проверок. Одним словом, чтобы похоронить и нанести урон даже самой хорошей идее взаимодействия и сотрудничества, странам ЕС достаточно перейти на индивидуальный «ручной» механизм регулирования миграции и убежища.

Euronews: - Во Франции, да и в других европейских странах ощущается нехватка рабочих рук во многих областях. Почему бы не принимать больше профессионалов?

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ОГ: - Тема квалифицированной миграции – это мозоль всей миграционной системы ЕС. Еще в 2005 г. появилась Директива о признании профессиональных квалификаций, которая de jure должна гармонизировать процедуры признания квалификаций и дипломов внутри ЕС. Но эта Директива действует не для всех профессий даже граждан Евросоюза.

Совершенно неудивительно, что ЕС проигрывает в гонке за лучшими руками и головами другим странам.

Страны Евросоюза менее привлекательны, чем другие развитые государства, в силу многих причин, в том числе бюрократических. Действующая система Blue Card - это капля в море на рынке тех специалистов, которые могли бы выбрать страны ЕС как пункт назначения. После начала войны в Украине, ЕС создал пул талантов EU Talent Pool Pilot для украинских беженцев. Но для других желающих этот пул и размещение резюме недоступны. Поэтому совершенно неудивительно, что ЕС проигрывает в гонке за лучшими руками и головами другим странам. В своем большинстве мигранты из третьих стран, проживающие в странах Евросоюза, имеют в среднем значительно более низкий уровень образования, чем те, кто прибывает Канаду или Австралию.

Euronews: - Давайте посмотрим, что происходит в России. Там тоже озвучен ряд предложений по борьбе с нелегальной миграцией. Есть ли в этом что-то общее со странами Евросоюза?

ОГ: - О нововведениях в РФ в отношении нелегальной миграции можно говорить бесконечно. Отдельно стоить заметить, что некоторые предложения очень похожи на практики отдельных стран ЕС, только оформленные под современные российские реалии. Так, российская идея подписания «соглашения о лояльности» мне напоминает трансформацию французской идеи «интеграционного договора». Хотя между ними и много различий.

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Но есть законы, серьезно противоречащие не только международным нормам, но и самой конституции РФ. Так нововведения от августа 2024 года о наделении МВД полномочиями по административному выдворению иностранцев за пределы РФ вне судебных процедур, об ограничении в правах, как то запрет пользования и управления автомобилем, банковскими и госуслугами, жилой собственностью, ограничения в заключении и расторжении брака расширяют и без того серую зону российского правоприменения.

Но есть законы, серьезно противоречащие не только международным нормам, но и самой конституции РФ.

Euronews: - А как Вы оцениваете усложнение или даже запреты на регистрацию детей в школы и детские сады?

ОГ: - Это вызывает самую серьезную обеспокоенность. Исключение детей в зависимости от статуса родителей из системы образования создает социальное напряжение, гетто и ухудшает криминогенную обстановку в любом обществе в долгосрочной перспективе, помимо того, что нарушает директивы ООН.

Возвращаясь к российским идеям и законопроектам, нужно сказать, что ряд российских практик, например, существовавший до августа доступ мигрантов к сайту госуслуг и электронному оформлению ряда документов, было бы полезно перенять и европейским коллегам. Российский аналог госуслуг, доступный иностранным гражданам даже в отсутствии регистрации, позволяет получать информацию, не посещая госучреждения лично, и решать многие вопросы. Этого сильно не хватает во многих государствах ЕС, в Германии уж точно.

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Euronews: - Большое спасибо, Ольга, за интересную беседу.

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