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Танос Плеврис: "Либо тюрьма, либо возвращение нелегальных иммигрантов"

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано Последние обновления
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Греческий министр принимает участие в неофициальном совете министров внутренних дел и миграции

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Министр по делам миграции и убежища Греции дал понять, что страна не может справиться с возросшим потоком мигрантов из Ливии и поэтому приступает к ужесточению закона о предоставлении убежища. Об этом Танос Плеврис заявил в Копенгагене на неофициальном совете министров внутренних дел стран ЕС и миграции.

"Возвращение нелегальных мигрантов должно стать нашей первоочередной задачей. Наше послание должно быть четким. Если вы въехали в Европу нелегально или ваше прошение об убежище отклонено, вы не имеете права находиться в Европе и должны вернуться в свою страну. В Греции теперь будет принят новый закон. В нем говорится, что если ваше прошение об убежище будет отклонено, а вы не вернетесь в свою страну, это будет уголовным преступлением, и вам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Так что смысл в следующем: Если вы находитесь в нашей стране нелегально, у вас есть две возможности. Если вы находитесь в стране нелегально, у вас есть два варианта: тюрьма или возвращение", - сказал Танос Плеврис.

Танос Плеврис отметил, что каждый день на Крит прибывает 1000 мигрантов, а еще три миллиона ждут своей очереди в Ливии. По его словам, это требует принятия мер в рамках европейской системы, но с учетом интересов местного населения.

Подробности заявлений Таноса Плевриса по прибытии на заседание неформального совета:

Репортер:

- Как будут работать центры возвращения?

Танос Плеврис:

- Это как раз в центре нашей дискуссии. Не только за пределами Европейского Союза, но и за пределами Европы, и мы должны помогать, укреплять эти третьи страны (где они будут находиться).

Репортер:

- Как вы обеспечите соответствие ваших радикальных решений европейскому законодательству и как далеко вы готовы зайти?

Танос Плеврис:

- Это сложная задача. Это очень хороший вопрос. Нам предстоит проделать большую работу, но для нашего собственного общества потоки нелегальных иммигрантов очень велики. Я не могу сказать, что мы можем с ними справиться. На Крите у нас каждый день тысяча нелегальных иммигрантов, которые хотят попасть в Грецию, а в Ливии - 3 миллиона. Это означает, что мы должны найти решения в рамках Европы, но также и в рамках наших обществ.

Репортер:

- Как вы думаете изменить законодательство, чтобы выполнить свои обещания? Готовы ли вы изменить европейское законодательство?

Танос Плеврис:

- Да, мы должны найти новые возможности. Если нам придется менять законодательство, мы будем это обсуждать. В Греции сейчас будет принят новый закон. В нем говорится, что если ваше прошение о предоставлении убежища отклонено, а вы не вернетесь в свою страну, это будет расценено как уголовное преступление, и вам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Так что смысл в следующем: если вы находитесь в нашей стране нелегально, у вас есть два варианта. Тюрьма или возвращение.

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