Сможет ли Нетаньяху сохранить поддержку в Израиле в условиях многофронтовой войны?

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В то время как Израиль повышает военные ставки против спонсируемых Ираном прокси, премьер-министр Биньямин Нетаньяху изо всех сил пытается убедить традиционных западных партнеров в том, что его "мускулистая" стратегия - единственный способ спасти Израиль от гибели.

Несмотря на то, что США и ЕС все настойчивее требуют прекращения огня в Газе, война перекинулась на ливанский фронт. Израиль находится под ударом и сражается против иранских прокси, что в конечном итоге может привести к столкновению с режимом в Тегеране.

Тем временем консервативное и ультраправое израильское правительство во главе с Нетаньяху - популистским политиком из Ликуда с более чем 20-тилетним стажем - все больше подвергается давлению из-за множества предполагаемых скандалов и обвинений в конфликте интересов, а также из-за заявлений о неправильном ведении войны против ХАМАС и его цели освободить израильских заложников в Газе.

Тем не менее Нетаньяху удалось удержаться у власти и сохранить свой пост, когда Израиль открыл еще один фронт борьбы с "Хезболлах".

Как ему это удалось и какие еще карты у него остались?

Последний звонок старого премьер-министра

29 декабря 2022 года находящийся под давлением Биньямин Нетаньяху сформировал коалиционный кабинет с ультраконсерваторами Израиля.

Глава кабинета был скептически воспринят более умеренной частью израильского общества, которая все чаще выходила на улицы, протестуя против реформ правительства, таких как пересмотр системы правосудия. Однако события 7 октября 2023 года все изменили.

Поначалу массовое убийство 7 октября рассматривалось израильским населением как провал сил безопасности и личная ошибка Нетаньяху, который в ходе своей предвыборной кампании называл себя "мистером Безопасность".

Однако эксперты считают, что в конечном итоге чувство чрезвычайной ситуации возобладало над политическими спорами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич прибывают на заседание кабинета министров в Иерусалиме 2 февраля 2024 Ronen Zvulun/AP

"Резня 7 октября изменила ситуацию и привела к созданию правительства национального единства, - сказал Euronews Грегори Алеги, профессор политики из Университета Луисс в Риме. - Каждый израильтянин согласен с необходимостью защищать страну и делать ее безопасной. Я думаю, ошибочно считать, что некоторые люди выступают против общей цели".

Несмотря на постоянные споры о стратегических решениях правительства, израильтяне считают, что они борются за выживание своей страны, пояснил Алеги:

"Мало кто сомневается, что это правительство национального единства, которое согласно с основным пунктом защиты и сохранения Израиля, как государства и как места, безопасного места для евреев и символа евреев в мире. Это не изменилось. И было бы ошибкой думать, что мы сможем. Как они могут разделить разные партии и свалить правительство?" - спросил он.

Призыв либеральных центристов

После нападения на Израиль умеренный либерально-центристский альянс "Национальное единство" или "Домашний лагерь" вошел в состав военного кабинета, заручившись поддержкой значительной части израильского населения, которая ранее выступала против жестко правого правительства.

Национальное единство возглавляют два весьма уважаемых бывших начальника штаба ЦАХАЛа - Бенни Ганц и Гади Айзенкот. Однако к июню они покинули кабинет Нетаньяху.

Ганц ушел в отставку после того, как Нетаньяху отверг его "план из шести пунктов", поддержанный Вашингтоном, о будущем Газы и о том, как закончить войну.

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Спустя несколько месяцев после шока, вызванного атакой ХАМАС, политические разногласия вновь возобладали, особенно после давления со стороны США и ЕС - двух важнейших партнеров в глазах многих умеренных израильтян.

Более того, впервые в истории Израиля Международный уголовный суд возбудил дело против премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галланта.

Лидер альянса "Кахоль Лаван" Бенни Ганц Sebastian Scheiner/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Кроме того, для Ганца стало невозможным сосуществование с такими ультраконсервативными политиками, как министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Причины отставки центристских либералов 9 июня носят системный характер, и четыре месяца спустя они все еще актуальны: они связаны с широко различающимися мнениями по поводу решения о двух государствах и незаконных поселений на Западном берегу.

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Партии Смотрича и Бен-Гвира радикально выступают против решения о двух государствах и против репрессий в отношении незаконных поселенцев.

"Западный берег уже давно является проблемой, вопросом, международной проблемой. И это единственная часть, которая хотя бы номинально находится под контролем Палестинской автономии. Так что во многих отношениях это и положительный, и отрицательный символ одновременно", - говорит Алеги. - Есть основания опасаться того, что экстремисты, такие как ХАМАС, могут захватить и Западный берег. Очевидно, что ответ не в неизбирательном израильском поселении, не в отъеме собственности и не в сносе домов. Помимо правовой основы, создание атмосферы взаимопонимания может помочь в достижении решения. Так что Западный берег - это еще одна серьезная проблема".

Что дальше для Биби?

Является ли Нетаньяху заложником экстремистов или же у него есть грандиозный стратегический план, независимо от того, каковы его союзники?

Его планы на будущее могут быть столь же амбициозными, как и смена режима в Иране. Только на прошлой неделе израильский премьер обратился к иранскому народу в видеообращении.

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"Когда Иран наконец-то станет свободным, а этот момент наступит гораздо раньше, чем думают люди, все будет по-другому... Наши две страны, Израиль и Иран, будут жить в мире", - сказал Нетаньяху.

Военное давление на Газу и Ливан усиливается, гибнет все больше мирных жителей, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия в Израиль.

Израильский солдат на месте нападения палестинца, протаранившего автобусную станцию ​​недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу Иордана Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Американские демократы все больше недоумевают по поводу политических издержек израильской геополитической стратегии.

Это может оказать огромное влияние на внутреннюю политику Израиля. Могут ли США покинуть Нетаньяху?

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"В конце концов, еще три дня назад мы убедились, что американский флот всегда поможет сбить ракеты и снаряды, выпущенные против Израиля, - говорит Алеги. - Не заблуждайтесь, это не изменится. Что может измениться, так это внешняя поддержка, скажем так, театральная, но суть останется неизменной, кто бы ни управлял Израилем, кто бы ни управлял Соединенными Штатами".