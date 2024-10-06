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Израильские кибуцы год спустя после нападения ХАМАС

В израильском кибуце год спустя после нападения ХАМАС
В израильском кибуце год спустя после нападения ХАМАС Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
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Кфар-Аза, еврейский кибуц недалеко от Газы, был опустошен атакой ХАМАС 7 октября прошлого года. Жители начинают возвращаться домой.

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В результате нападения ХАМАС 7 октбяря 2023 года погибли более 60 жителей небольшой общины кибуца Кфар-Аза. На одной улице были убиты все молодые люди, а 17 человек взяты в заложники.

В преддверии первой годовщины атаки выжившие в нападениее Шахар Шнорман и его жена вернулись домой.

Шахар Шнорман, житель кибуца Кфар-Аза:

"Мы не сделали то, что должны были сделать. Ни наше правительство, ни наша армия. И мы проиграли. И мы все еще проигрываем, каждый день. Каждый день, что мы сражаемся в Газе, они говорят: "О, мы убили еще одного террориста, взорвали еще один дом". Но это не важно".

Другой кибуц - Нир-Оз - также подвергся нападению. Это один из наиболее пострадавших 7 октября южных населенных пунктов Израиля. 117 из 400 его жителей были убиты или похищены.

Шахар Шнорман, житель кибуца Кфар-Аза:

"Вы видите, это сгоревший дом. В том, дальнем, была убита пара, а в этом осталась в живых семья из пяти человек. В конце концов, это просто как русская рулетка".

Только несколько домов в кибуце стоят нетронутыми - многие из оставшихся все еще несут на себе шрамы от атаки в виде пулевых отверстий или пятен крови.

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